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Giriş Tarihi: 14.4.2022 12:38

Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

DHA
Süper Lig’in 33’üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN
20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 NİSAN PAZAR
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
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