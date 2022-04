TFF yöneticisi Selim Soydan Sabah Spor’a konuştu: Löw olmazsa İsmail kalmalı

Bu iş öne çıktığı zaman tahmin ediyorumİsmail'i çağırıp konuşmuşlar. Demişler kiİsmail de 'diye çok hoş bir beyanatverdi. Bunlar güzel şeyler. Bu iş başladı. Sonratahmin ediyorum Löw'le anlaştılar ve şimdi deLöw ile İsmail Kartal'ı herkes karşı karşıya getirmekistiyor. Bu doğru olmaz.Bunların görmedikleri bir şey var. İsmail deiddialı. Kalırsa burada iki tane teknik direktörortaya çıkıyor. Bu ileride istemeyerek olsa bileFenerbahçe'ye ziyan verir. Çünkü her insan dahele hoca olmuş kişilerde çok büyük ego vardır.Ali Koç başkan olduktan sonra kulübünçok kötü olan mali durumunu düzeltti. BugünBundansonra öncelikle bu kadroya yapılanher türlü baskıyı önlememecburiyetiniz var. Yani tamamAli Koç zor bir kulüpaldı, Allah'ı var, 'Bunu verdim,şu kadar harcadım' demedenkadroyu kurdu. Amabu kadroyu senin koruman lazım.Şu hoca geldi 3'lü oynatıyor,öbürü geldi bu bizim hocamızolamaz, geldi gitti, geldi gitti.'Bu hakemleri istemiyoruz, değişsin' dediler. Bu iş yapıldıktan sonra hepsi gelip karşısına dikildi. Türk futbolu adaletli ve tutarlı bir insanı kaybetti"Nihat Bey, adaletli bir insandı.Hatırlarsanız, kulüplerin federasyonunalacağı bazı kararlardagörüş belirtme isteği olmuştu.Hatta dört büyük kulübünbaşkanı beraber televizyonlaraçıkıp bunu istemişti. Benim o zaman yönetimdesöylediğim bir laf vardı,Nihat bey ,dedi. Bundansonraki gelişmelere şöyle bir bakalım.Nihat ağabeye isteyerek bir tuzakkuruldu.dediler. Buiş yapıldıktan sonra hepsi bu lafları etmemişlergibi geldiler, karşısına dikildiler.Bu katiyen kabul edilecek bir durum değil.Adaletli ve tutarlı bir insandı. Türk futboluiçin büyük bir kayıp.Türk Milli Takımı'na Türk hoca şarttır.Çünkü senin adetini bilen, Türk halkını tanıyan,nasıl konuşacağını bilen biri olmalı.Hiddink geldi en büyük hoca, ne yaptı? MilliTakım çok farklı bir yer. Kulüpler gibi değil.Müstesna bir yer orası.Her şey için olumsuzlar.Gençler 8+3'ten etkilenir.'Niye bu kadar paraverdin aldın' diyorlar. Bazı gençlerimecburiyetten oynattılar. OnlarMilli Takım'ıondan sonra hep dışarıdaki isimlertemsil ediyor. 7-8 kişi dışarıdan oynuyor.Alt milli takımlarda da durum aynı.Türkiye'den de kadroya çağrılacakfutbolcu sayısını mutlaka çoğaltmalıyız.Hepsi de iyi isimler.Katılmam. Senin elinde Mesut varsaİrfan varsa onlar takımı oynatacak.Çünkü buoyun onlarla oynanıyor. Sahaya çıkanoyuncular karar veriyor.Senne şekilde oynanacağınıçizen adamsın.Bunlar neden oldu, önce bunu açayım; hiçbiri Nihat Bey olduğu sürece federasyonla istedikleri gibi oynayamadılar. 'Yok bu hakem, yok şu hakem böyle' dediklerinde federasyon hiçbirini dinlemedi. Ta ki Nihat ağabey ayrılana kadar. Çünkü kim haklıysa, kimin hakkıysa onlar tek tek verildi. Bunlar kendi menfaatleri için bir araya geldiler. Ve tek tek ağır ağır eyleme başladılar.Maalesef kulüpleri kastediyorum. Zaten hakemlerin gitmesini kulüpler istedi. 'Bıktık' dediler. Bu karar çıktıktan sonra 180 derece döndüler. Olay ortaya çıktı. Mesele federasyonu ve Nihat Bey'i devirmekti. Zekeriya Alp neden istifa etti diye ben size sorayım… İşi iyi götürüyordu. Hiç kimse bir laf söyleyemiyordu. Ne yaptı kulüpler? Dediler ki 'Bundan çok şikâyet var. Biz senden memnunuz ama yanındaki insanları değiştirmeni istiyoruz.' Yani bu ne demek? Sen bu işi iyi yapıyorsun ama seni atamıyoruz, sen istifa et. 'Onları feda et' dediğin zaman, namuslu bir adam, kendi istifa eder onlarla geldiği için. Bir tek gün kulüpleri geri çevirmedi. 'Tamam öyle olsun, tamam böyle olsun. Ben vereyim, gelecek paradan keseriz.' Ben Milli Takım'dayken bir gün sorun yaşamadık. Ne söylendiyse yapıldı. Her şeyimiz vardı.Bu da bir tuzak. Katiyen değişmeyeceğisöyleniyordu, kararöyle alındı. Nihat Bey çok dasöyledi. Biliyorlar ki bu değişmeyecekti.Üç sene evvel deellerindeki oyuncularınkontratları olduğunusöylüyorlardı.Şenol Güneş diye bir hocamız var bizim. Çok muvaffak olmuş bir isim. Bugünkü Milli Takım'ı kuran adam. Bu işe başlarken bana söylediği iki çift laf vardı.'Ne istersen tamam' dedim. 'Şimdiden peki diyorum, hiçbir işine karışmam, otobüse bile binmem, toplantına bile katılmam. Sen rahat ve huzurlu çalış' dedim. Öyle çıktık yola. Ağzından çıkanları yaptı. 3 maç kala İspanya'da toplandığımızda anladım ki Şenol'u benden istiyorlar. Beraber yola çıkmışım. İnandığım, fevkalade bir insan.Yalnız yönetimi bırakmam. Çünkü bizler buraya atandık, seçilmedik. Onlar da 'Peki' dedi. Öyle devam ettik. 'Şenol kalsaydı ne olacaktı' diyeceksin belki. Kalması gerekirdi, üç maç kalmış. O hakkın verilmesi lazımdı. Çünkü o takım o puanları almış.