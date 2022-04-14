TFF yöneticisi Selim Soydan Sabah Spor’a konuştu: Löw olmazsa İsmail kalmalı

"Tahmin ediyorum Löw'le anlaştılar ve şimdi de Löw ile İsmail Kartal'ı herkes karşı karşıya getirmek istiyor. Bu doğru olmaz! Eğer Löw gelmeyecekse, İsmail olur." "Bunların görmedikleri bir şey var. İsmail de iddialı. Kalırsa burada iki tane teknik direktör ortaya çıkıyor. Bu ileride istemeyerek de olsa bile Fenerbahçe'ye ziyan verir."
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'laiyi bir ivme yakaladı. Devam etmelimi, etmemeli mi?
Bu iş öne çıktığı zaman tahmin ediyorumİsmail'i çağırıp konuşmuşlar. Demişler ki 'Böyleböyle bir planımız var. Onu seninle uygulamakistiyoruz.' İsmail de 'Ben her şeyden önceFenerbahçeliyim' diye çok hoş bir beyanatverdi. Bunlar güzel şeyler. Bu iş başladı. Sonratahmin ediyorum Löw'le anlaştılar ve şimdi deLöw ile İsmail Kartal'ı herkes karşı karşıya getirmekistiyor. Bu doğru olmaz. Eğer Löw gelmeyecekse,İsmail olur. Benim anlayışım böyle.Bunların görmedikleri bir şey var. İsmail deiddialı. Kalırsa burada iki tane teknik direktörortaya çıkıyor. Bu ileride istemeyerek olsa bileFenerbahçe'ye ziyan verir. Çünkü her insan dahele hoca olmuş kişilerde çok büyük ego vardır.Yani 'Ben olsam böyle olmazdı. Şu olsaböyle olurdu' lafları bir kulübü perişan eder.
Siz Başkan Ali Koç'un yerinde olsanızne yapardınız? Seçiminiz ne olurdu?
Ali Koç başkan olduktan sonra kulübünçok kötü olan mali durumunu düzeltti. BugünAli Koç'un elinde yetenekli genç birkadro var. Bu kadroyu herkesin kabulettiği bir teknik adama vermeniz gerekiyor.Yani tartışılmayan bir hocaistiyor Fenerbahçe. Bundansonra öncelikle bu kadroya yapılanher türlü baskıyı önlememecburiyetiniz var. Yani tamamAli Koç zor bir kulüpaldı, Allah'ı var, 'Bunu verdim,şu kadar harcadım' demedenkadroyu kurdu. Amabu kadroyu senin koruman lazım.Şu hoca geldi 3'lü oynatıyor,öbürü geldi bu bizim hocamızolamaz, geldi gitti, geldi gitti.Çok büyük kulüplerin çok büyükhocalarla çalışması gerek.
NİHAT BEY'E TUZAK KURULDU
'Bu hakemleri istemiyoruz, değişsin' dediler. Bu iş yapıldıktan sonra hepsi gelip karşısına dikildi. Türk futbolu adaletli ve tutarlı bir insanı kaybetti"
Futbol Federasyonu Başkanı NihatÖzdemir ani bir kararla istifasınıverdi. Bu karar için yorumunuz nedir?Beraber yol arkadaşlığı yaptınız,yapılan eleştirileri doğru buluyormusunuz? TFF başarısız mı?
Nihat Bey, adaletli bir insandı.Hatırlarsanız, kulüplerin federasyonunalacağı bazı kararlardagörüş belirtme isteği olmuştu.Hatta dört büyük kulübünbaşkanı beraber televizyonlaraçıkıp bunu istemişti. Benim o zaman yönetimdesöylediğim bir laf vardı, 'Çok büyükyanlış yapıyorsunuz. Bugün görmüyorsunuzama yarın olacakları size söylüyorum.Siz kendi salahiyetinizi (yetki)başkasına veriyorsunuz. Kendi kararlarınızaonları ortak yapmaya kararverdiniz. Bana göre çok yanlışbir karar.' Nihat bey , "Ama çoğunluköyle istiyor" dedi. Bundansonraki gelişmelere şöyle bir bakalım.Nihat ağabeye isteyerek bir tuzakkuruldu. 'Bu hakemleri istemiyoruz,yeni hakemlerle yola çıkalım,bu kararı destekleriz' dediler. Buiş yapıldıktan sonra hepsi bu lafları etmemişlergibi geldiler, karşısına dikildiler.Bu katiyen kabul edilecek bir durum değil.Ama öyle sağlam karakterli bir insan ki birtek laf etmedi sonrasında, her şeyi içinde yaşadı.Adaletli ve tutarlı bir insandı. Türk futboluiçin büyük bir kayıp.
TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA TÜRK HOCA ŞARTTIR
Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz ikilisininasıl görüyorsunuz?
Türk Milli Takımı'na Türk hoca şarttır.Çünkü senin adetini bilen, Türk halkını tanıyan,nasıl konuşacağını bilen biri olmalı.Hiddink geldi en büyük hoca, ne yaptı? MilliTakım çok farklı bir yer. Kulüpler gibi değil.Müstesna bir yer orası. Spor Yasası'na da kulüplerin tepkilerivar. Değişmesini istiyorlar. Ne dersiniz?Her şey için olumsuzlar. Ucu onlaraçok dokunuyor. Hangi genç oyuncular dikkatiniziçekiyor. Kulüpler Birliği, 8+3'ündevam etmesini istedi. Bu kural,genç yıldızlara ne kadar zarar verir?Gençler 8+3'ten etkilenir. Senyabancı aldığın zaman oynatmayamahkumsun. 'Niye bu kadar paraverdin aldın' diyorlar. Bazı gençlerimecburiyetten oynattılar. Onlar bulmadılar...Gençler çıktılar ama aldıklarıadamlar kötü çıktıkları için kendileribulmuş gibi lanse ediyorlar! Milli Takım'ıondan sonra hep dışarıdaki isimlertemsil ediyor. 7-8 kişi dışarıdan oynuyor.Alt milli takımlarda da durum aynı.Türkiye'den de kadroya çağrılacakfutbolcu sayısını mutlaka çoğaltmalıyız.Hepsi de iyi isimler.
5 TANE KALİTELİ İSİMLE SIRTIN YERE GELMEZ
'Mesut Özil kadro dışıbırakıldı Fenerbahçe kendinegeldi' diyorlar, katılır mısınız?
Katılmam. Senin elinde Mesut varsaİrfan varsa onlar takımı oynatacak. İyi futbolcuadedi beşin üstündeyse korkma. Hertakımla kafa kafaya oynarsın. Çünkü buoyun onlarla oynanıyor. Sahaya çıkanoyuncular karar veriyor. Sen iyi birteknik direktörsen en iyi şekildeonu sahaya hazırlarsın. Senne şekilde oynanacağınıçizen adamsın.
'HAKEMLERDEN BIKTIK' DEDİLER, SONRA 180 DERECE DÖNDÜLER!
Merkez HakemKurulu'nun yaptığıoperasyon sıcaklığınıkoruyor, her günyeni bir gelişme yaşanıyor.Türkiye FutbolFederasyonu YönetimKurulu'nda yer alan birinsan olarak bu olayabakış açınız nedir?
Bunlar neden oldu, önce bunu açayım; hiçbiri Nihat Bey olduğu sürece federasyonla istedikleri gibi oynayamadılar. 'Yok bu hakem, yok şu hakem böyle' dediklerinde federasyon hiçbirini dinlemedi. Ta ki Nihat ağabey ayrılana kadar. Çünkü kim haklıysa, kimin hakkıysa onlar tek tek verildi. Bunlar kendi menfaatleri için bir araya geldiler. Ve tek tek ağır ağır eyleme başladılar. Kulüpleri mi, hakemlerimi kastediyorsunuz?
Maalesef kulüpleri kastediyorum. Zaten hakemlerin gitmesini kulüpler istedi. 'Bıktık' dediler. Bu karar çıktıktan sonra 180 derece döndüler. Olay ortaya çıktı. Mesele federasyonu ve Nihat Bey'i devirmekti. Zekeriya Alp neden istifa etti diye ben size sorayım… İşi iyi götürüyordu. Hiç kimse bir laf söyleyemiyordu. Ne yaptı kulüpler? Dediler ki 'Bundan çok şikâyet var. Biz senden memnunuz ama yanındaki insanları değiştirmeni istiyoruz.' Yani bu ne demek? Sen bu işi iyi yapıyorsun ama seni atamıyoruz, sen istifa et. 'Onları feda et' dediğin zaman, namuslu bir adam, kendi istifa eder onlarla geldiği için. Bir tek gün kulüpleri geri çevirmedi. 'Tamam öyle olsun, tamam böyle olsun. Ben vereyim, gelecek paradan keseriz.' Ben Milli Takım'dayken bir gün sorun yaşamadık. Ne söylendiyse yapıldı. Her şeyimiz vardı.
ÜÇ SENE ÖNCE DE 'KONTRAT' DENİYORDU
Kulüpler Birliği, yabancıkuralının 8+3 olarak devametmesini istiyor. Yorumunuz nedir?
Bu da bir tuzak. Katiyen değişmeyeceğisöyleniyordu, kararöyle alındı. Nihat Bey çok dasöyledi. Biliyorlar ki bu değişmeyecekti.Üç sene evvel deellerindeki oyuncularınkontratları olduğunusöylüyorlardı.
BU EKİBİ KURAN TEKNİK ADAM ŞENOL GÜNEŞ'TİR
Şenol Güneş diye bir hocamız var bizim. Çok muvaffak olmuş bir isim. Bugünkü Milli Takım'ı kuran adam. Bu işe başlarken bana söylediği iki çift laf vardı. "Selim ağabey, iki turnuvayada katılmak istiyorumbu çok önemli." 'Ne istersen tamam' dedim. 'Şimdiden peki diyorum, hiçbir işine karışmam, otobüse bile binmem, toplantına bile katılmam. Sen rahat ve huzurlu çalış' dedim. Öyle çıktık yola. Ağzından çıkanları yaptı. 3 maç kala İspanya'da toplandığımızda anladım ki Şenol'u benden istiyorlar. Beraber yola çıkmışım. İnandığım, fevkalade bir insan. Ben dedim,bu görevi bırakırım. Yalnız yönetimi bırakmam. Çünkü bizler buraya atandık, seçilmedik. Onlar da 'Peki' dedi. Öyle devam ettik. 'Şenol kalsaydı ne olacaktı' diyeceksin belki. Kalması gerekirdi, üç maç kalmış. O hakkın verilmesi lazımdı. Çünkü o takım o puanları almış. Hadi değişiklik oldu.Ne değişti? Aynı takım oynadı.Neticeler ortada.