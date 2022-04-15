Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı! "5 puan lazımdı, bugün 4'e indi"

İkinci yarı değişiklikler yaptıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Topa sahip olduk, rakibe baskı kurduk. Rakip ceza sahasında hemen hemen 45 dakika oynadık. Her şeyi denedik. Kenar ortalar, şutlar, bek-stoper arasına girdik. İstatistik rekorları kırıldı. Şampiyon takım gibi oynadık. İkinci yarıdaki oyun belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyun. Şampiyonluk yolu kolay değildir, zor meşakkatlidir. Puanları bunun için topladık. Kaybettiğimiz bir şey yok. 5 puan lazımdı 1 puan aldık 4'e düştü. Oyuncularımı yaptıkları baskı, mücadele, oyunu çevirme isteklerinden dolayı tebrik ederim. Bazen böyledir, her şeyi denersin sonuç alamazsın."