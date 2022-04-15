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Giriş Tarihi: 16.4.2022 00:02 Son Güncelleme: 16.4.2022 00:07

Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı! "5 puan lazımdı, bugün 4'e indi"

AA
Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı! 5 puan lazımdı, bugün 4’e indi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, rakipleri karşısında şampiyon takım gibi oynadıklarını söyledi.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli bir oyun oynandığını belirterek, "Puan olarak rahat bir takım, kaliteli ayakları vardı. Topu kolay kolay vermeyen bir takım. İlk yarı sonunda taç atışının ardından geçiş oyunu sonrası duran bir top oldu ve yenik duruma düştük." dedi.

İkinci yarı değişiklikler yaptıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Topa sahip olduk, rakibe baskı kurduk. Rakip ceza sahasında hemen hemen 45 dakika oynadık. Her şeyi denedik. Kenar ortalar, şutlar, bek-stoper arasına girdik. İstatistik rekorları kırıldı. Şampiyon takım gibi oynadık. İkinci yarıdaki oyun belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyun. Şampiyonluk yolu kolay değildir, zor meşakkatlidir. Puanları bunun için topladık. Kaybettiğimiz bir şey yok. 5 puan lazımdı 1 puan aldık 4'e düştü. Oyuncularımı yaptıkları baskı, mücadele, oyunu çevirme isteklerinden dolayı tebrik ederim. Bazen böyledir, her şeyi denersin sonuç alamazsın."

Avcı, son 4 haftada 9 puan kaybetmelerinin şampiyonluk stresi oluşturup oluşturmayacağı yönündeki bir soru üzerine de "En ufak kaygımız yok. Kaliteli takımız, gider deplasmanda kazanır döneriz, içeride kazanırız. Bir de öyle algı yaratmasınlar. Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi durum oluşturmaya çalışıyorlar. Salı günü kupa var, sonra lige döneceğiz." şeklinde konuştu.

CANEL: "BERABERE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor'un ligdeki konumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Kendi konumlarına bakarak oyuna iyi şekilde başladıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Canel, "Taktik savaşı oldu. Özellikle çıkışlarda dikkat edebilseydik belki 2 veya 3'ü bulabilirdik. Buraya 4 oyuncu eksik geldik. Hakikaten Emre'nin bugün yokluğunu hissettik. Berabere döndüğümüz için mutluyuz. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı! "5 puan lazımdı, bugün 4'e indi"
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