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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Barcelona’ya Panzer tokadı!

Barcelona’ya Panzer tokadı!

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Katalan devini İspanya’da dize getirip UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final biletini kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, çeyrek finalde büyük şok yaşadı. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Franfurt'u evinde konuk eden Katalanlar, rakibine 3-2 boyun eğip havlu attı. Alman temsilcisi, Kostic ve Borre'nin golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. 67'de bir kez daha sahne alan Kostic farkı üçe çıkardı. Uzatmalarda gelen Busquets ve Dembele'nin golleri Barça'ya yeterli olmadı. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan Frankfurt'un yarı finaldeki rakibi Lyon'u 3-0'la geçen West Ham oldu. Atalanta'yı 2-0 yenen Leipzig ile Braga'yı uzatmalarda 3-1 deviren Rangers da yarı finalde rakip oldu. Kupa 2'de yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

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Barcelona’ya Panzer tokadı!
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