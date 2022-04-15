Barcelona’ya Panzer tokadı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, çeyrek finalde büyük şok yaşadı. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Franfurt'u evinde konuk eden Katalanlar, rakibine 3-2 boyun eğip havlu attı.67'de bir kez daha sahne alan Kostic farkı üçe çıkardı. Uzatmalarda gelen Busquets ve Dembele'nin golleri Barça'ya yeterli olmadı. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayanAtalanta'yı 2-0 yenenile Braga'yı uzatmalarda 3-1 devirenda yarı finalde rakip oldu.