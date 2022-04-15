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Giriş Tarihi: 15.4.2022 21:49 Son Güncelleme: 15.4.2022 21:52

Bayern Münih’i karıştıran olay! Julian Nagelsmann’a ölüm tehditleri yağdı…

Bayern Münih’i karıştıran olay! Julian Nagelsmann’a ölüm tehditleri yağdı…

Futbol dünyasının en büyük kulüplerinden birisi olan Bayern Münih, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda etti. İspanyol ekibi Villarreal’e karşı iki maçta da üstünlük kuramayan Bayern’de bu maçların ardından genç teknik direktör Julian Nagelsmann, günah keçisi ilan edildi. Maçlardan sonra açıklamalarda bulunan Nagelsmann, ölüm tehditleri aldığını itiraf etti.

Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e elendikleri maç sonrası konuştu.

Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Rummenigge'nin eleştirileriyle yaşayabilirim ama Instagram'dan bana atılan 450 ölüm tehdidiyle yaşayamam. Her şeyi okumuyorum elbette ama sonunda eleştiriyi de kabul etmek gerekiyor." dedi.

"TEHDİTLER ALIYORUM"

Kazansalar da kendisine olan tehditlerin devam ettiğini söyleyen Nagelsmann, "Favori olduğunuz bir turda elenirseniz bunlar normal. Aslında, her maçtan sonra kazanıp kaybetmediğimize bakılmaksızın tehditler alıyorum. Elbette tüm bunları polise şikayet edebilirim ama o zamanda bitmeyecek ki... Umurumda da değil." ifadelerini kullandı.

"HAKLI OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Genç çalıştırıcı son olarak, "İnsanlar istediklerini yazabilmeli. Bazı insanlar her türlü terbiyeyi unutuyor ve TV'yi kapatınca çıldırıyorlar. Haklı olduklarını düşünüyorlar. Tuhaf olan da bu." diyerek sözlerini noktaladı.

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Bayern Münih’i karıştıran olay! Julian Nagelsmann’a ölüm tehditleri yağdı…
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