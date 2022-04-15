Bayern Münih’i karıştıran olay! Julian Nagelsmann’a ölüm tehditleri yağdı…

"TEHDİTLER ALIYORUM"

Kazansalar da kendisine olan tehditlerin devam ettiğini söyleyen Nagelsmann, "Favori olduğunuz bir turda elenirseniz bunlar normal. Aslında, her maçtan sonra kazanıp kaybetmediğimize bakılmaksızın tehditler alıyorum. Elbette tüm bunları polise şikayet edebilirim ama o zamanda bitmeyecek ki... Umurumda da değil." ifadelerini kullandı.