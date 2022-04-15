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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Ben Koç’la dost olamam!

Ben Koç’la dost olamam!

“Elmas başkanın Sayın Ali Koç’la diyaloğu çocukluğuna dayanıyor. O yakın dostluğun benimle olma ihtimali doğal olarak yok. Ama negatif değilim”

G.Saray'da başkan adayları 30 Nisan'daki seçim öncesinde çalışmalarına hız verdi. İki adaylı seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk planlarını ve projelerini anlatırken, Burak Elmas döneminin hatalarından da bahsetti. Ekonomik problemleri çözmek için geldiklerini belirten Öztürk, "Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal. Sahadaki, masadaki ve kasadaki işleri çözmek için bir iş insanı bakış açısına ihtiyaç var. Bu dünya futbolunda da böyle. Biz bunu Galatasaray'a getireceğiz" derken ezeli rakipleri F.Bahçe için ise şu açıklamayı yaptı: "Burak Elmas başkanın Ali Koç'la diyaloğu çocukluğuna dayanıyor. O yakın dostluğun benimle olma ihtimali doğal olarak yok. Ben taraftarın içinden geliyorum. Ama kimseye negatif bir bakış açım yok. Diğer 19 takım neyse F.Bahçe de bizim için odur. Herhangi bir özelliği yok."

DURUM SIKINTILI! AMA VAHİM DEĞİL
Sarı-kırmızılı kulüpteki en büyük sorunun finans olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi: "Varlıkları ile borçlarını kapatabilecek tek kulüp Galatasaray. Durum sıkıntılı ama vahim değil. Geçen sezon yapılan transferlerden dolayı 25 milyon Euro daha maliyetin yeni yönetimin kucağına geliyor olması bir talihsizlik."

KEMERBURGAZ'A TAŞINMALIYIZ
ELDEKI gayrimenkullerin nasıl daha iyi değerlendirileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut yönetime de teşekkür etmek lazım. Florya'da, Mecidiyeköy'de gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar var. Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz. Arkasından basketbol sahasının temelini atmak istiyoruz.

İSRAFA GEREK YOK!
GALATASARAY'IN 600 milyon ile 1 milyar lira arasında ilave kaynağa ihtiyacı var. Diğer taraf teknik heyetin işi. İsrafa gerek yok. Bugün Galatasaray yaklaşık 45 milyon Euro'luk bütçeyle 14. sırada. Görüyoruz ki 10-12 milyon Euro bütçesi olan takımlar üçüncü, dördüncü sıraları işgal ediyorlar. Demek ki orada yönetimle ilgili bir hata var. Biz bu hatayı gidereceğiz.

NURİ ŞAHİN PIRLANTA GİBİ!
SADECE hoca ve yardımcılarıyla ilgili değil, futbolcularla ilgili sözleşmeleri gözden geçireceğiz. Küçük dokunuşlarla şampiyonluğa gidecek bir Galatasaray görülecek. Şu anda hiçbir hoca ile görüşmedim. Sezon sonunda görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Nuri Şahin pırlanta gibi bir hoca.. Adaylarımız arasında Okan Buruk da var.

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Ben Koç’la dost olamam!
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