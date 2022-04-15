Ben Koç’la dost olamam!

“Elmas başkanın Sayın Ali Koç’la diyaloğu çocukluğuna dayanıyor. O yakın dostluğun benimle olma ihtimali doğal olarak yok. Ama negatif değilim”
G.Saray'da başkan adayları 30 Nisan'daki seçim öncesinde çalışmalarına hız verdi. İki adaylı seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk planlarını ve projelerini anlatırken, Burak Elmas döneminin hatalarından da bahsetti. Ekonomik problemleri çözmek için geldiklerini belirten Öztürk, "Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal. Sahadaki, masadakive kasadaki işleriçözmek için biriş insanı bakış açısınaihtiyaç var. Bu dünya futbolunda da böyle. Biz bunu Galatasaray'a getireceğiz" derken ezeli rakipleri F.Bahçe için ise şu açıklamayı yaptı: "Burak Elmas başkanın Ali Koç'la diyaloğu çocukluğuna dayanıyor. O yakındostluğun benimle olma ihtimalidoğal olarak yok. Ben taraftarıniçinden geliyorum. Ama kimseye negatif bir bakış açım yok. Diğer 19 takımneyse F.Bahçe de bizimiçin odur.Herhangibirözelliğiyok."
DURUM SIKINTILI! AMA VAHİM DEĞİL
Sarı-kırmızılı kulüpteki en büyük sorunun finans olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi: "Varlıkları ile borçlarını kapatabilecek tek kulüp Galatasaray. Durum sıkıntılı ama vahim değil. Geçensezon yapılantransferlerdendolayı 25 milyonEuro daha maliyetinyeni yönetimin kucağınageliyor olması birtalihsizlik."
KEMERBURGAZ'A TAŞINMALIYIZ
ELDEKI gayrimenkullerin nasıl daha iyi değerlendirileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut yönetime de teşekkür etmek lazım. Florya'da, Mecidiyeköy'de gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar var. Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz. Arkasından basketbolsahasının temeliniatmak istiyoruz.
İSRAFA GEREK YOK!
GALATASARAY'IN 600 milyon ile 1 milyar lira arasında ilave kaynağa ihtiyacı var. Diğer taraf teknik heyetin işi. İsrafa gerek yok. Bugün Galatasaray yaklaşık 45 milyon Euro'luk bütçeyle 14. sırada. Görüyoruz ki 10-12 milyon Euro bütçesi olan takımlar üçüncü, dördüncü sıraları işgal ediyorlar. Demek kiorada yönetimleilgili birhata var. Bizbu hatayı gidereceğiz.
NURİ ŞAHİN PIRLANTA GİBİ!
SADECE hoca ve yardımcılarıylailgili değil, futbolcularlailgili sözleşmeleri gözden geçireceğiz.Küçük dokunuşlarla şampiyonluğagidecek bir Galatasaray görülecek. Şuanda hiçbir hoca ile görüşmedim. Sezonsonunda görüşeceğimiz birkaç hocadanbiri Nuri Şahin olacaktır.Nuri Şahin pırlanta gibi birhoca.. Adaylarımız arasındaOkan Buruk da var.