Ben Koç’la dost olamam!

G.Saray'da başkan adayları 30 Nisan'daki seçim öncesinde çalışmalarına hız verdi. İki adaylı seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk planlarını ve projelerini anlatırken, Burak Elmas döneminin hatalarından da bahsetti. Ekonomik problemleri çözmek için geldiklerini belirten Öztürk, "Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal.Bu dünya futbolunda da böyle. Biz bunu Galatasaray'a getireceğiz" derken ezeli rakipleri F.Bahçe için ise şu açıklamayı yaptı: "Burak Elmas başkanın Ali Koç'la diyaloğu çocukluğuna dayanıyor.Ama kimseye negatif bir bakış açım yok.Sarı-kırmızılı kulüpteki en büyük sorunun finans olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi: "Varlıkları ile borçlarını kapatabilecek tek kulüp Galatasaray. Durum sıkıntılı ama vahim değil.ELDEKI gayrimenkullerin nasıl daha iyi değerlendirileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut yönetime de teşekkür etmek lazım. Florya'da, Mecidiyeköy'de gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar var. Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz.GALATASARAY'IN 600 milyon ile 1 milyar lira arasında ilave kaynağa ihtiyacı var. Diğer taraf teknik heyetin işi. İsrafa gerek yok. Bugün Galatasaray yaklaşık 45 milyon Euro'luk bütçeyle 14. sırada. Görüyoruz ki 10-12 milyon Euro bütçesi olan takımlar üçüncü, dördüncü sıraları işgal ediyorlar.SADECEKüçük dokunuşlarla şampiyonluğagidecek bir Galatasaray görülecek. Şuanda hiçbir hoca ile görüşmedim. Sezonsonunda görüşeceğimiz birkaç hocadanbiri Nuri Şahin olacaktır.Nuri Şahin pırlanta gibi birhoca.. Adaylarımız arasındaOkan Buruk da var.