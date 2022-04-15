Çocuklar için oynadılar

Savaş mağduru çocuklara destek için oynanan hazırlık maçını 6 bin 493 taraftar izledi. Dinamo Kiev’in 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları da alkışlandı
Aslantepe'de dün duygusal anlar yaşandı. "Barış İçin Maç" sloganıyla sahaya çıkan iki takımın mücadesinde gülen Dinamo Kiev oldu. Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi, yedek kadroyla sahaya çıkan G.Saray'ı 3-1 yendi. Aslan, sahaya Pena, Sacha Boey, Ömer, Semih, Alpaslan, Pulgar, Emre Kılınç, Morutan, Arda, Barış Alper Yılmaz ve Halil 11'iyle çıktı. Konuk takımda Buyalskyi 14'te perdeyi açtı. 28'de Besedin farkı ikiye çıkardı. Halil Dervişoğlu ileiki kez direğe takılırken, ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz sağ ayağıyla ceza sahası dışından jeneriklik gole imzasını attı. Son yarım saatte HamzaAkman (17),Jankat Yılmaz(17) Beknaz (16)ve Emir (18) gibi gençler oyuna girdi. Tsygankov 80'de skoru belirledi: 3-1.
ELMAS İLE LUCE BULUŞTU
Maç öncesinde iki takım oyuncuları ve teknik direktörleri bir araya gelirken, G.Saray Başkanı Burak Elmas ile Mircea Lucescu'nun sohbeti dikkat çekti. Elmas'ın yönetimde yer aldığı 2001 yılında G.Saray'ı çalıştıran Rumen teknik adam, G.Saray başkanına bir kez daha destekleri için teşekkür etti.
MİLLİ MARŞTA KENDİLERİNİ TUTAMADILAR
Çok sayıda Ukraynalı maçı tribünden takip etti. Ukraynalılar, maçtan önce coşkulu görüntüler sergilerken milli marşlarını ise hep bir ağızdan okudu ama bu sırada gözyaşlarını tutamadılar.
RUMENLER BULUŞTU
Aslan'ın iki Rumen oyuncusu Cicaldau ile Morutan maçtan önce Mircea Lucescu ile hasret giderdi...