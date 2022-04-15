Çocuklar için oynadılar

Aslantepe'de dün duygusal anlar yaşandı.sloganıyla sahaya çıkan iki takımın mücadesinde gülen Dinamo Kiev oldu. Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi, yedek kadroyla sahaya çıkan G.Saray'ı 3-1 yendi. Aslan, sahaya Pena, Sacha Boey, Ömer, Semih, Alpaslan, Pulgar, Emre Kılınç, Morutan, Arda, Barış Alper Yılmaz ve Halil 11'iyle çıktı. Konuk takımda Buyalskyi 14'te perdeyi açtı. 28'de Besedin farkı ikiye çıkardı.ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz sağ ayağıyla ceza sahası dışından jeneriklik gole imzasını attı. Son yarım saattegibi gençler oyuna girdi. Tsygankov 80'de skoru belirledi: 3-1.Maç öncesinde iki takım oyuncuları ve teknik direktörleri bir araya gelirken, G.Saray Başkanı Burak Elmas ile Mircea Lucescu'nun sohbeti dikkat çekti. Elmas'ın yönetimde yer aldığı 2001 yılında G.Saray'ı çalıştıran Rumen teknik adam, G.Saray başkanına bir kez daha destekleri için teşekkür etti.Çok sayıda Ukraynalı maçı tribünden takip etti. Ukraynalılar, maçtan önce coşkulu görüntüler sergilerken milli marşlarını ise hep bir ağızdan okudu ama bu sırada gözyaşlarını tutamadılar.Aslan'ın iki Rumen oyuncusu Cicaldau ile Morutan maçtan önce Mircea Lucescu ile hasret giderdi...