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Giriş Tarihi: 15.4.2022 21:25 Son Güncelleme: 15.4.2022 21:25

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı

AA
Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımın antrenmanının ardından takım kaptanlarından kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertli takımın antrenmanının ardından takım kaptanlarından kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı.

Akşam yemeğinden sonra organize edilen kutlamada 24 yaşına giren oyuncu, doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti. Altay, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı
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