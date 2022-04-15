Kartal’a tanıdık isim Daniel Tan Barlaser

Fransız hoca, İngiliz ekibi Barnsley’i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan orta sahayı iyi biliyor. Siyah-beyazlılar, Valerien İsmael’in isteğiyle Rotherham United’da bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu için şartları sorgulayıp, uygun koşulları arayacak
Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor. Takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyahbeyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham Unided forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı. Babası Türk, annesi İngilizolan Barlaser, kariyerine Newcastle Unitedaltyapısında başladı ve sonrasında rotasınıİngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.
ARALIK AYININ OYUNCUSU SEÇİLDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmikarşılaşmada 9 gol, 8 asistkaydetti. Aralık ayında oynadığı5 lig maçında 4 golatarak ligin en iyi futbolcususeçilen Barlaser'in kulübüyle1 yıl daha sözleşmesibulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.
GİRESUN'A ANNE ENGELİ!
BARLASER'I yaz transfer döneminde Giresunspor kadrosuna katmayı istese de annesinin buna sıcak bakmaması sonucu transfer gerçekleşmemişti. Babası Türk olan 25 yaşındaki orta saha, 9 kez Türkiye U16, 6 defa da Türkiye U17 Milli Takımlarının formalarını terletmişti. Futbola Newcastle United altyapısında başlayan Barlaser, 2005-08 arasında bu takımdaforma giyen Emre Belözoğlu'na hayran olduğu içinoğluna Emre Michael adını verdi.