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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Kartal’a tanıdık isim Daniel Tan Barlaser

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’a tanıdık isim Daniel Tan Barlaser

Fransız hoca, İngiliz ekibi Barnsley’i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan orta sahayı iyi biliyor. Siyah-beyazlılar, Valerien İsmael’in isteğiyle Rotherham United’da bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu için şartları sorgulayıp, uygun koşulları arayacak

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor. Takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyahbeyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham Unided forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı. Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.

ARALIK AYININ OYUNCUSU SEÇİLDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 9 gol, 8 asist kaydetti. Aralık ayında oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak ligin en iyi futbolcusu seçilen Barlaser'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.

GİRESUN'A ANNE ENGELİ!
BARLASER'I yaz transfer döneminde Giresunspor kadrosuna katmayı istese de annesinin buna sıcak bakmaması sonucu transfer gerçekleşmemişti. Babası Türk olan 25 yaşındaki orta saha, 9 kez Türkiye U16, 6 defa da Türkiye U17 Milli Takımlarının formalarını terletmişti. Futbola Newcastle United altyapısında başlayan Barlaser, 2005-08 arasında bu takımda forma giyen Emre Belözoğlu'na hayran olduğu için oğluna Emre Michael adını verdi.

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Kartal’a tanıdık isim Daniel Tan Barlaser
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