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Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:11

Lider Trabzonspor'da rekor için sahaya çıkıyor!

Lider Trabzonspor’da rekor için sahaya çıkıyor!

Trabzonspor'un bugün kazanması halinde deneyimli hoca, 75 puanla teknik direktörlük döneminin en yüksek sayısına ulaşacak. Nijeryalı oyuncu, ağları havalandırması durumunda 11 golün üzerine çıkarak bordomavililerdeki en skorer sezonunu yaşayacak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Anthony Nwakaeme için bugünkü Fatih Karagümrük maçı şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın yanında farklı bir anlam daha taşıyor. Fırtına, evindeki karşılaşmada rakibini yendiği takdirde, 75 puana ulaşacak. Bu rakam, Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinin en yüksek puanı olarak kayıtlara geçecek.

NİJERYALI, SKORA 21 KEZ KATKI YAPTI

2019-20'de ligde 11 kez ağları havalandıran Nwakaeme ise bu sezon da aynı sayıda gol attı. Nijeryalı kanat oyuncusu, bugün fileleri sarsması durumunda bordo-mavili formayla en golcü sezonuna ulaşacak. 11 golünün yanı sıra 10 asisti olan Nwakaeme, skora 21 kez katkı yaptı ve bu anlamda Trabzon'daki en başarılı dönemine imza attı.



'BU İŞ ÇOK UZADI, NOKTAYI KOYUN!'

SON üç maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaparak "Bu iş çok uzadı. Artık son noktayı koymalıyız" dediği öğrenildi. Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Trondsen dışında eksik bulunmuyor. Nwakaeme ve Denswil ise ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Süper Lig'de son 6 haftaya 2. sıradaki F.Bahçe'nin 13, 3. durumdaki Konyaspor'un da 14 puan önünde lider giren Trabzonspor, Karagümrük'ü yenmesi halinde iki rakibinin oynayacağı maçlardan alacağı sonuçları bekleyecek. F.Bahçe ve Konya berabere kaldığı takdirde Fırtına şampiyonluğunu ilan edecek. Üç takım da kazanırsa şampiyonluk ilanı bir sonraki haftaya kalacak.

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Lider Trabzonspor'da rekor için sahaya çıkıyor!
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