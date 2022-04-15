Lider Trabzonspor’da rekor için sahaya çıkıyor!

NİJERYALI, SKORA 21 KEZ KATKI YAPTI

2019-20'de ligde 11 kez ağları havalandıran Nwakaeme ise bu sezon da aynı sayıda gol attı. Nijeryalı kanat oyuncusu, bugün fileleri sarsması durumunda bordo-mavili formayla en golcü sezonuna ulaşacak. 11 golünün yanı sıra 10 asisti olan Nwakaeme, skora 21 kez katkı yaptı ve bu anlamda Trabzon'daki en başarılı dönemine imza attı.





'BU İŞ ÇOK UZADI, NOKTAYI KOYUN!'

SON üç maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaparak "Bu iş çok uzadı. Artık son noktayı koymalıyız" dediği öğrenildi. Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Trondsen dışında eksik bulunmuyor. Nwakaeme ve Denswil ise ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.