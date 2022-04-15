Son dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi’nin bonservisini aldığını açıkladı

5.5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama: 2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.