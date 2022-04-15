Son dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi’nin bonservisini aldığını açıkladı

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığını ve Uruguaylı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
5.5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama: 2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.
ROSSİ'NİN F.BAHÇE PERFORMANSI
Diego Rossi, Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maça çıkarken;4 gol ve7 asistlik performans sergiledi.