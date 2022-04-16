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Giriş Tarihi: 16.4.2022

5.5 milyon Euro’luk Rossi operasyonu

5.5 milyon Euro’luk Rossi operasyonu
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi, 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kulüp, dün yaptığı resmi açıklama ile 5.5 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisinin alındığını duyurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Uruguaylı futbolcunun alınması konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için görüşülen teknik direktör adaylarından da onay gelmesinin ardından yönetim de operasyonu tamamladı. Bu sezon 33 maça çıkan Rossi, 4 gol atarken 7 kez de asist katkısı sağladı.

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ: Yönetim doğru olanı yaptı
Rossi'nin oyununa baktığımız zaman çok gösterişli değil ama saha içindeki taktik disiplini son derece yüksek. İki teknik adamla da (Vitor Pereira-İsmail Kartal) sorunsuz çalıştı. İlk geldiğinde market değeri 18 milyon Euro gözüküyordu. Kartal döneminin, en etkili-yararlı oyuncusu olarak ismini parlattı. 5.5 milyon Euro rakamı yüksek gibi gelse de 23 yaşında milli bir futbolcu alıyorsunuz. Yönetim doğru olanı yaptı. Katar'daki Dünya Kupası'nda da oynaması F.Bahçe için avantaj çünkü burada çok gelişti. Mücadele etmeyi öğrendi. Uruguay Milli Takımı'nda da bu deneyimini yansıtacaktır. Önümüzdeki sezon sistemi oturmuş, eksikleri tamamlanmış bir takımda uyum sorunlarını aşmış olarak Rossi'yi seyrederiz. Her şeyden öte takımın kabul ettiği, saygı duyduğu bir oyuncu haline geldi.

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5.5 milyon Euro’luk Rossi operasyonu
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