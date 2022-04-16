5.5 milyon Euro’luk Rossi operasyonu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi, 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kulüp, dün yaptığı resmi açıklama ile 5.5 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisinin alındığını duyurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Uruguaylı futbolcunun alınması konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.yönetim de operasyonu tamamladı. Bu sezon 33 maça çıkan Rossi, 4 gol atarken 7 kez de asist katkısı sağladı.Rossi'nin oyununa baktığımız zaman çok gösterişli değil ama saha içindeki taktik disiplini son derece yüksek. İki teknik adamla da (Vitor Pereira-İsmail Kartal) sorunsuz çalıştı. İlk geldiğinde market değeri 18 milyon Euro gözüküyordu.5.5 milyon Euro rakamı yüksek gibi gelse de 23 yaşında milli bir futbolcu alıyorsunuz.Mücadele etmeyi öğrendi. Uruguay Milli Takımı'nda da bu deneyimini yansıtacaktır. Önümüzdeki sezon sistemi oturmuş, eksikleri tamamlanmış bir takımda uyum sorunlarını aşmış olarak Rossi'yi seyrederiz. Her şeyden öte takımın kabul ettiği, saygı duyduğu bir oyuncu haline geldi.