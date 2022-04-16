Alanyaspor sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Akdeniz derbisinde iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Alanyaspor 0-2 Antalyaspor | İlk yarı oynanıyor
17' Wright
40' Gökdeniz
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan, Candeias, Emre, Efecan, Eduardo
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Hakan, Fernando, Gökdeniz, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.