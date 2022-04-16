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Giriş Tarihi: 16.4.2022 16:00 Son Güncelleme: 16.4.2022 16:42

Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor | CANLI

Alanyaspor sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Akdeniz derbisinde iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Akdeniz derbisinde iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

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Alanyaspor 0-2 Antalyaspor | İlk yarı oynanıyor

17' Wright
40' Gökdeniz

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan, Candeias, Emre, Efecan, Eduardo

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Hakan, Fernando, Gökdeniz, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor | CANLI
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