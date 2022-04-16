Altay evinde Başakşehir'i ağırlıyor | Maçta ilk gol geldi (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Altay sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Son 2 maçını kazanan Başakşehir galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 3 maçtır kaybeden Altay'ın da tek hedefi 3 puan... Maç öncesinde Başakşehir 53 puanla 4, Altay ise 29 puanla 18. sırada bulunuyor. Altay-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
ALTAY 0 - 1 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)
40' Trezeguet
ALTAY - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Altay: Lis, Björkander, Thiam, İbrahim, Tolga, Naderi, Ceyhun, Poko, Zeki, Rodriguez, Bamba
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga, Salih, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka