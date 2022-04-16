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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Avcı: 5 puan lazımdı, şimdi 4’e düştü!

Avcı: 5 puan lazımdı, şimdi 4’e düştü!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak için her şeyi denediklerini söyledi. Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden tecrübeli hoca, istatistik rekorları kırdıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyon takım gibi oynadık. İkinci yarıdaki belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyundu... Şampiyonluk yolu kolay değildir, meşakkatlidir. Kaybettiğimiz bir şey yok. 5 puan lazımdı, 4'e düştü. En ufak kaygımız yok. Kaliteli takımız. Gider deplasmanda kazanır, döneriz. İçeride kazanırız... Algı yaratmasınlar. Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi durum oluşturmaya çalışıyorlar."

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Avcı: 5 puan lazımdı, şimdi 4’e düştü!
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