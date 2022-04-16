Avcı: 5 puan lazımdı, şimdi 4’e düştü!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak için her şeyi denediklerini söyledi. Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden tecrübeli hoca, istatistik rekorları kırdıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyon takım gibi oynadık. İkinci yarıdaki belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyundu... Şampiyonluk yolu kolay değildir, meşakkatlidir.Gider deplasmanda kazanır, döneriz. İçeride kazanırız... Algı yaratmasınlar.