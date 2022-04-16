Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Babadan oğula G.Saray!
Giriş Tarihi: 16.4.2022

Babadan oğula G.Saray!

MEHMET ÖZCAN
Babadan oğula G.Saray!

Ayhan Akman 2005’te oyundan çıkarken Arda Turan ilk kez oyuna girdi. 17 yıl sonra bu kez Arda, Ayhan’ın oğlu Hamza’ya yerini devretti

Dinamo Kiev maçını 3-1 kaybeden G.Saray, Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'yı kazandı. Arda Turan'ın yerine giren 17 yaşındaki oyuncu, kısa sürede yeteneklerini gösterdi ve taraftara heyecan verdi. Futbol stiliyle babası Ayhan Akman'ı hatırlatan genç orta saha, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroya alınacak. 22 Ocak 2005'te Bursaspor maçının 60. dakikasında Arda Turan ilk kez G.Saray A Takımı forması giyerken, yerini Arda'ya bırakan isim ise Hamza Akman'ın babası Ayhan Akman'dı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Son dakika | "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kadına şiddetle mücadelede net mesaj: Ülkemizi bu ayıptan kurtaracağız
Son dakika: Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
ABD’nin S-400 ikiyüzlülüğü! Hindistan CAATSA'ya takılmadı: Süreç devam ediyor
TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
İmamoğlu öğrenci indirimini veto edeceğini açıklamıştı! Tevfik Göksu meclisin B planını açıkladı...
SON DAKİKA! Elektrikli araç dönemine geçişte kritik olacak! Başvurular yarın başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Babadan oğula G.Saray!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA