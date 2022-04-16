Babadan oğula G.Saray!

Ayhan Akman 2005’te oyundan çıkarken Arda Turan ilk kez oyuna girdi. 17 yıl sonra bu kez Arda, Ayhan’ın oğlu Hamza’ya yerini devretti
Dinamo Kiev maçını 3-1 kaybeden G.Saray, Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'yı kazandı. Arda Turan'ın yerine giren 17 yaşındaki oyuncu, kısa süredeyeteneklerini gösterdi ve taraftaraheyecan verdi. Futbol stiliyle babası Ayhan Akman'ı hatırlatan genç orta saha, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroya alınacak. 22 Ocak 2005'te Bursaspor maçının 60. dakikasında Arda Turan ilk kez G.Saray A Takımı forması giyerken, yerini Arda'ya bırakan isim iseHamza Akman'ın babası AyhanAkman'dı.