Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi genç oyuncu acı haberi paylaştı! "4 gün önce annemi toprağa verdim"

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe'yi sahasında konuk etti.
İkincilik mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, Göztepe karşısında kazanarak serisini sürdürmek istiyor.
4 gün önce annesini kaybettiğini paylaşan 20 yaşındaki genç oyuncu, röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Ege Özkayımoğlu, şu açıklamaları yaptı:
"4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim"