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Giriş Tarihi: 16.4.2022 20:06 Son Güncelleme: 16.4.2022 20:15

Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi genç oyuncu acı haberi paylaştı! "4 gün önce annemi toprağa verdim"

Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi genç oyuncu acı haberi paylaştı! 4 gün önce annemi toprağa verdim

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Göztepe'nin 20 yaşındaki forveti Ege Özkayımoğlu, 4 gün önce annesinin vefat ettiğini paylaştı.

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe'yi sahasında konuk etti.

İkincilik mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, Göztepe karşısında kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde Göztepe'den Ege Özkayımoğlu yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a röportaj vermek için kamera karşısında geçti.

4 gün önce annesini kaybettiğini paylaşan 20 yaşındaki genç oyuncu, röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Ege Özkayımoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim"

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Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi genç oyuncu acı haberi paylaştı! "4 gün önce annemi toprağa verdim"
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