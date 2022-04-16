G.Saray’a Nuri Şahin tepkisi

Antalyaspor Kulübü, Nuri Şahin'le görüşebileceklerini belirten G.Saray başkan adayı Metin Öztürk'e tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Şunun iyi bilinmesini isteriz ki futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. G.Saray'ın başkan namzedi Sayın Metin Öztürk'ün 'Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz' ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir söylemdir. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" denildi.