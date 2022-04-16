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Giriş Tarihi: 16.4.2022 11:59

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Kazanabilirdik ama 1 puan aldık

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Kazanabilirdik ama 1 puan aldık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek takımını kutladığı söyledi.

Sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kayserispor'da maç sonrasında başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Genel olarak futboldan memnunum. Aklımız Salı günü Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçında. Bugün karşımızda kümede kalma hesabı yapan Rizespor vardı. Şanssız bir golle geriye düştük ama bu gole reaksiyon vererek beraberliği sağladık. Kazanabilirdik ama 1 puan aldık. Genel olarak futboldan memnunum. Takımımı kutluyorum" dedi.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Kazanabilirdik ama 1 puan aldık
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