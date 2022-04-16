Nisan sıkıntısı!

Avcıradikal bir değişiklikle Nwakaeme'yi kulübeye çektiği ilk yarıda Karagümrük karşısında beklediği performansı göremedi. Topa daha hakim olan taraf Trabzonspor gibi gözükse de etkili ataklar konuk ekipten geldi.45+3'te hakem, VAR uyarısıyla frikik kararını verdi., kaleci Uğurcan'ın baraj ile kapattığı köşenin üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1.Avcı ikinci yarıda önemli dokunuşlar yaptı. Hüseyin'in sakatlığı sonrası oyuna aldığı Yusuf ile Cornelius'u kenara çeken Avcı,sahaya sürdü. Bu değişikliklerle Trabzon, üst üste iki net pozisyon buldu ama yararlanamadı, üçüncüsünde Hugo ile beraberliği yakaladı. 1-1.Budakikadan sonra Fırtına, Nwakaeme, Bakasetas ve Hugo ile yine fırsatlar bulurken, kalesinde de iki önemli pozisyon verdi.Karagümrük'ün İtalyan kalecisidamga vurdu. Özellikle ikinci yarıda çok sayıda pozisyonda bordo-mavililere izin vermeyen tecrübeli file bekçisi, toplamda 5 kritik kurtarışla takımının kazandığı 1 puanda pay sahibi oldu. Ligin en çok kurtarış (117) yapan kalecisi olan 36 yaşındaki eldiven maç sonrası, "" dedi.Bordo-mavili takımdaki 61. resmi karşılaşmasına dün gece Karagümrük karşısında çıkan Vitor Hugo, 58. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Denswil'in çevirdiği topu tamamlayarak ağları sarstı. Bu sezon ligdeki ilk golünü atan Brezilyalı, stadı sevince boğdu.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün önemli değişikliklere imza attı.Bordo-mavili formayla 11 gol, 10 asisti bulunan ve kulüp kariyer rekoru için bir gol daha atması yeterli olan Nijeryalı yıldız, 17 maç sonra yedek kaldı.Hüseyin'in sakatlığı sonrası Ahmetcan Kaplan oyuna girmek için hazırlanırken Abdullah Avcı yardımcıları ile görüşerek karar değişikliğine gitti ve Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü. Ancak Yusuf'un sert oyunu ve yaptığı faul sonrası yenen frikik golü hocasını kızdırdı. 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.Fatih Karagümrük'ün hocası Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a hiç maç kaybetmedi. Süper Lig'de bordo-mavililere karşı 25 mücadeleye çıkan Demirel, bu müsabakalarda 14 galibiyet elde ederken, 11 kez de beraberlik aldı.Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderen Lucas Biglia, ligde Aralık 2020'den bu yana ilk kez frikik golü attı.Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla orta yapan takım oldu (53/16).Trabzonspor, oynadığı son 4 maçta 9 puanı çimlere gömerek taraftarını üzdü.