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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Nou Camp’ta Alman Truvası

Nou Camp’ta Alman Truvası
Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın elinden kaçırdığı Barcelona, çeyrek final rövanş maçında evinde Eintracht Frankfurt'a 3-2 yenilip elenirken skordan çok Alman taraftarlar konuşuldu. Barselona şehrine akın eden toplam 35 bin Frankfurt taraftarı, karşılaşma öncesinde kentin sokaklarında kortej halinde gezerken, ünlü cadde La Rambla'da marşlar yankılandı. Bu kadar taraftarın gelmesine rağmen kaç kişinin statta olabileceği ise merak konusuydu maç saatine kadar... Alman taraftarlara sadece 5 bin kişilik kontenjan ayrılırken statta ise 20 bini aşan seyirci olduğu tespit edildi. Bu durum karşılaşma içinde de Barcelona'lı futbolseverleri kızdırdı. Ancak bu kızgınlık rakip taraftara değil biletlerini Almanlar'a satan Barça seyircisine yönelikti. Dışarıda kalan 10 bin Frankfurt'lu bilet bulabilmek için her yolu denerken Nou Camp'ın içinden gelen zaferi ise stat dışında kutlamak zorunda kaldılar.

İSPANYOLLAR KIZDI: UTANÇ GECESİ!
Barcelona taraftarının biletlerini Alman seyircilere satması medyada da geniş yer buldu. Sport, "Alman istilası" başlığını kullanırken, Marca ise Barcelona seyircisinin maça gelmeyenlere yönelik ıslıklarını gündeme getirip "Nou Camp'ta utanç gecesi" başlığı ile olayı özetledi. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise "Bu durum karşısında utanç duydum. Özür diliyorum, bunu araştıracağım" dedi.

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Nou Camp’ta Alman Truvası
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