Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! Göztepe karşısında 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.4.2022 19:31 Son Güncelleme: 16.4.2022 19:33

Son dakika: Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! Göztepe karşısında 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! Göztepe karşısında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında son haftaların formda takımı Fenerbahçe, sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor. Küme düşme hattında mücadele eden Göztepe, Fenerbahçe karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip ise kazanarak iyi formunu sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo

TEK EKSİK İRFAN CAN

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

SINIRDA 6 İSİM

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Son dakika: Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! Göztepe karşısında 11'ler belli oldu...
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