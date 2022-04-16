Son dakika: Galatasaray Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten açıklama! "Kazanan G.Saray olsun"

Bu büyük eksiklik ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Bu radikal kararları almaktan çekinmemeli Galatasaray genel kurulu. Bunun hesabını da herkes verir. Galatasaray'da bugün sorumluluk alan herkes, baş üstünde taşınmalıdır diye düşünüyorum. Buna geçmiş dönemde yönetimde olan da dahil. Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya herhangi bir medya önünde linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım adına kesinlikle taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.