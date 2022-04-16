Torrent planlarda yok

Galatasaray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, İspanyol teknik adama kapıları kapattı: "Domenec Torrent, başarılı şekilde sezon sonunu getirmeli ve galibiyetlere verilen primden maksimum düzeyde faydalanmalı. Ancak Torrent, bizim orta ve uzun vadeli planlarımızda yok"
G.Saray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, eski başkanlar Dursun Özbek ile Ünal Aysal'ın kendisini desteklediğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpteki en büyük zenginliğin fikir ayrılıkları olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Seçimi kazandıktansonra beyaz sayfa açacağız" dedi. Teknik direktörlük konusunda çalışmaları olduğunu belirten Hamamcıoğlu şöyle devam etti: "Domenec Torrent, başarılı şekilde sezon sonunu getirmeli ve galibiyetlere verilen primden maksimum düzeyde faydalanmalı. Ancak Torrent, orta ve uzun vadeli planlarımızda yok. O dönemde Fatih Terim'in gönderilişşekli ve zamanlamasınıda yanlış buluyorum. Galatasaray ile ilişkilerin düzelmesi konusunda top artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda. TFF seçimleri 16 Haziran'da olacak. Eğer seçimi kazanırsak TFF seçimlerine katılacak delegeleri Galatasaray'ıdirayetli, kararlı, cesur,bilinçli şekilde temsil edecekkişilerden seçeceğiz."
KASA KOLAYLIĞI SAĞLAMAK ŞEKER ETKİSİ YAPIYOR!
"Kasa kolaylığı diye tabir edilen parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor. Başta çoktatlı geliyor, sonra oşeker tahrip etmeye başlıyor. Galatasaray da bunu yaşıyor. Galatasaray'ı küçülterek büyütemezsiniz. Bunun da yolu kendi kaynaklarından yararlanmak."
ARTIK KİMSE POPÜLİST OLAMAZ
"UEFA ve TFF kriterlerinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan mecburiyetler var. Bunlar olduğusürece kimseninpopülist yaklaşması mümkündeğil. Benim ve arkadaşlarımın uzun yıllardır iş dünyasında bulunmasından, itibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı bizim arkamızda çok güçlü gruplar var."
CENK ERGÜN GERİ DÖNECEK
Futbol, amiral gemisi. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Onunşemsiyesi altında başarılıolanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız.
MECİDİYEKÖY'DEKİ BİNAYI ELDEN ÇIKARABILIRIZ
Seçildikten sonra ilk yapacağımız iş Florya konusunu gündeme almak. Florya'ya bağlı olarak Kemerburgaz. Riva'yı oyunun içine sokmaklazım ama Galatasaray'ın kurtuluşuFlorya-Kemerburgaz ikilisinde. Mecidiyeköy'deki otel maalesef atıl durumda. Hayırlı bir kısmet bulursak, genel kurulun da onayını alarak Mecidiyeköy'deki binayı elden çıkarmak projeler arasında olabilir.
BEDELİ1.7 MİLYONEURO
Her iki başkan adayı da Torrent ile yola devam etmeyeceğini açıklarken İspanyol çalıştırıcının 1.7 milyon Euro tazminatı bulunuyor.