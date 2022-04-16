Torrent planlarda yok

G.Saray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, eski başkanlar Dursun Özbek ile Ünal Aysal'ın kendisini desteklediğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpteki en büyük zenginliğin fikir ayrılıkları olduğunu belirten Hamamcıoğlu,dedi. Teknik direktörlük konusunda çalışmaları olduğunu belirten Hamamcıoğlu şöyle devam etti: "Domenec Torrent, başarılı şekilde sezon sonunu getirmeli ve galibiyetlere verilen primden maksimum düzeyde faydalanmalı. Ancak Torrent, orta ve uzun vadeli planlarımızda yok. O dönemdeGalatasaray ile ilişkilerin düzelmesi konusunda top artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda. TFF seçimleri 16 Haziran'da olacak. Eğer seçimi kazanırsak TFF seçimlerine katılacak delegeleri"Kasa kolaylığı diye tabir edilen parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor.Galatasaray da bunu yaşıyor. Galatasaray'ı küçülterek büyütemezsiniz. Bunun da yolu kendi kaynaklarından yararlanmak.""UEFA ve TFF kriterlerinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan mecburiyetler var.Benim ve arkadaşlarımın uzun yıllardır iş dünyasında bulunmasından, itibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı bizim arkamızda çok güçlü gruplar var."Futbol, amiral gemisi. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak.Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız.Seçildikten sonra ilk yapacağımız iş Florya konusunu gündeme almak. Florya'ya bağlı olarak Kemerburgaz.Mecidiyeköy'deki otel maalesef atıl durumda. Hayırlı bir kısmet bulursak, genel kurulun da onayını alarak Mecidiyeköy'deki binayı elden çıkarmak projeler arasında olabilir.Her iki başkan adayı da Torrent ile yola devam etmeyeceğini açıklarken İspanyol çalıştırıcının 1.7 milyon Euro tazminatı bulunuyor.