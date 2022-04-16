Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor galibiyet orucunda
Giriş Tarihi: 16.4.2022 11:53

Trabzonspor galibiyet orucunda

İHA
Trabzonspor galibiyet orucunda

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, galibiyet orucuna yattı. Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, ligde 4 maçtır kazanamayarak 9 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayla bordo-mavililer galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Nisan ayında oynadığı 3 maçı da kazanamayan Karadeniz ekibi adeta galibiyet orucuna yatarak 3 puana hasret kaldı.

Süper Lig'de en son galibiyetini Göztepe karşısında 4-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından oynadığı Çaykur Rizespor maçını 3-2 kaybederken, Beşiktaş ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 ve son olarak Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Süper Lig'de 73 puanla ilk sıradaki yerini koruyan bordo-mavililer, kalan 5 maçta 4 puan çıkarması halinde, rakiplerin alacağı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Bir rüya daha gerçek oluyor: 20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor
Son dakika | "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Ukrayna'ya intikam saldırısı! Ruslar yine Kiev’i hedef aldı
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü
İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Son dakika: Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor galibiyet orucunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA