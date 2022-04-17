Başakşehir Altay’a takıldı

AVRUPA kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir, düşme hattındaki Altay ile İzmir'de 1-1 berabere kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibiile öne geçerken,ile skora denge getirdi. Son anlarda iki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi.Başakşehir ise puanını 54'e çıkardı.