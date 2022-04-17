Başakşehir Altay’a takıldı

Düşme hattındaki İzmir ekibi, Başakşehir karşısında Trezeguet’in golüyle geriye düştü. 89’da Ceyhun Gülselam bir puanı getirdi
AVRUPA kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir, düşme hattındaki Altay ile İzmir'de 1-1 berabere kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibi 40. dakikadaTrezeguet ile öne geçerken, Altay 89.dakikada CeyhunGülselam ile skora denge getirdi. Son anlarda iki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. Altay 30puana yükselirken,umudunu sürdürdü. Başakşehir ise puanını 54'e çıkardı.