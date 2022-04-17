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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Başakşehir Altay’a takıldı

Başakşehir Altay’a takıldı

Düşme hattındaki İzmir ekibi, Başakşehir karşısında Trezeguet’in golüyle geriye düştü. 89’da Ceyhun Gülselam bir puanı getirdi

AVRUPA kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir, düşme hattındaki Altay ile İzmir'de 1-1 berabere kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibi 40. dakikada Trezeguet ile öne geçerken, Altay 89. dakikada Ceyhun Gülselam ile skora denge getirdi. Son anlarda iki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. Altay 30 puana yükselirken, umudunu sürdürdü. Başakşehir ise puanını 54'e çıkardı.

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Başakşehir Altay’a takıldı
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