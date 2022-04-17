Fenerbahçe durdurulamıyor! İsmail Kartal’ın gözleri doldu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyeti taraftara hediye ederken, "G.Saray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündüm. Hafta başından beri oyuncuları uyardım. Rol yapmam, yalan konuşmam. Ben böyle biriyim. Takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım. Zamana ihtiyacım vardı, futbolcularla birbirimizden iyi elektrik aldık. Oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bugünlere geldik" diye konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor kaybediyor, siz kazanıyorsunuz? Hedefiniz ne?" sorusuna "Hedefimiz maç maç düşünmek ve Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz, futbol bu" yorumunu yaptı. Arda Güler için açıklama yapan Kartal, "Ona sorumluluk da verdim. Crespo ile haber yollayıp penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Önünde çok yol var" ifadesini kullandı.
KARTAL'IN 9. HARİKASI
Üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı. Tek beraberliğini 10 kişi (dk.18 İrfan) kaldığı Trabzonspor karşısında yaşadı. Kanarya, evindeki 5 maçı kaybetmeyip üst üste 3'üncü kez kazandı. Son yenilgisini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı (0-1) almıştı. Sarı-kırmızılı rakiplere karşı oynadığı son 3 maçını da gol yemeden kazandı.