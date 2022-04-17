Fenerbahçe durdurulamıyor! İsmail Kartal’ın gözleri doldu...

Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor kaybediyor, siz kazanıyorsunuz? Hedefiniz ne?" sorusuna "Hedefimiz maç maç düşünmek ve Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz, futbol bu" yorumunu yaptı. Arda Güler için açıklama yapan Kartal, "Ona sorumluluk da verdim. Crespo ile haber yollayıp penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Önünde çok yol var" ifadesini kullandı.