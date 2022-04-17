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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Körfez’e 10 dakika yetti

Körfez’e 10 dakika yetti
SPOR Toto 1. Lig'in 31. haftasında ateş hattında yer alan Kocaelispor, geriye düştüğü karşılaşmada Bandırmaspor'u 2-1 devirerek kritik bir galibiyet aldı. Seyircisinin önünde 44. dakikada Paulin Keny'nin golüyle devreyi yenik tamamlayan Körfez ekibi, ikinci 45'te sahada kontrolü eline aldı. Kocaelispor, 49'da Gueye'nin asistinde Kolovos ile eşitliği sağladı. 10 dakika sonra sezona golleriyle damga vuran Benhur mücadelenin skorunu ilan etti: 2-1. Üç haftalık galibiyet özlemini bitiren Kocaelispor, puanını 36 yaptı. Bandırma, 55'te kalarak zirve yolunda fırsat tepti.

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Körfez’e 10 dakika yetti
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