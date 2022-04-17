Körfez’e 10 dakika yetti

SPOR Toto 1. Lig'in 31. haftasında ateş hattında yer alan Kocaelispor, geriye düştüğü karşılaşmada Bandırmaspor'u 2-1 devirerek kritik bir galibiyet aldı. Seyircisinin önünde 44. dakikada Paulin Keny'nin golüyle devreyi yenik tamamlayan Körfez ekibi, ikinci 45'tesahada kontrolü eline aldı. Kocaelispor, 49'da Gueye'nin asistinde Kolovos ile eşitliği sağladı. 10 dakika sonra sezonagolleriyle damga vuranBenhur mücadelenin skorunuilan etti: 2-1. Üç haftalık galibiyet özlemini bitiren Kocaelispor, puanını 36 yaptı. Bandırma, 55'te kalarak zirve yolunda fırsat tepti.