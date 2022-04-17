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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Şahin ligin altını üstüne getirdi!

Şahin ligin altını üstüne getirdi!

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Alanyaspor’u Wright ve Gökdeniz’in (2) golleriyle mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı başardı

SÜPER Lig'de Nuri Şahin fırtınası esiyor. Takımın başına geçtikten sonra Antalyaspor'u ayağa kaldıran 33 yaşındaki teknik adam, dün deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenip galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini Wright ve Gökdeniz (2) kaydetti. Ev sahibinin sayısı ise Diedhiou'dan geldi. Ligde 6 hafta önce 32 puanla 14. sırada yer alan Antalya dünkü galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

TARİH YAZIYOR!
Antalyaspor, ligde 17. sıradayken koltuğa oturan Nuri Şahin, takımını Avrupa potasına sokarken önemli bir başarı hikâyesi yazıyor. 6'da 6 yapan yeşil-beyazlılar, Trabzon'dan sonra bu sezon bunu başaran 2. takım oldu. Akdeniz ekibi ayrıca kulüp tarihinde 24 yıl sonra ligde üst üste 6. maçını kazandı.

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Şahin ligin altını üstüne getirdi!
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