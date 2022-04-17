Şahin ligin altını üstüne getirdi!

SÜPER Lig'de Nuri Şahin fırtınası esiyor. Takımın başına geçtikten sonra Antalyaspor'u ayağa kaldıran 33 yaşındaki teknik adam, dün deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenip galibiyet serisini 6 maça çıkardı.Ligde 6 hafta önce 32 puanla 14. sırada yer alan Antalya dünkü galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.Antalyaspor, ligde 17. sıradayken koltuğa oturan Nuri Şahin, takımını Avrupa potasına sokarken önemli bir başarı hikâyesi yazıyor. 6'da 6 yapan yeşil-beyazlılar, Trabzon'dan sonra bu sezon bunu başaran 2. takım oldu.