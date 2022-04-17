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Giriş Tarihi: 17.4.2022 15:56 Son Güncelleme: 17.4.2022 16:57

Süper Lig'de Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı başladı! Maçta ilk gol geldi -CANLI-

Süper Lig’de Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı başladı! Maçta ilk gol geldi -CANLI-

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Günün zorlu maçında Kasımpaşa evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Geçen hafta galibiyet serisini kaybeden Kasımpaşa tekrar çıkışa geçmek istiyor. Diğer yandan Adana Demirspor 3 maçtır kaybetmiyor ve bu seriyi de devam ettirmek istiyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan maçta ilk yarı oynanıyor. Son 6 maçında 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa çıkışıını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Adana Demirspor ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.

Maç öncesinde Kasımpaşa 41 puanla 13. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor: Kasımpaşa 2-0 Adana Demirspor

GOL: 11' Doğucan, 45+1' Mulak

İKİ TAKIMIN 11'İ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradanovic, Tunay, Fall, Quanes, Muleka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli

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Süper Lig'de Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı başladı! Maçta ilk gol geldi -CANLI-
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