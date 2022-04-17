Süper Lig’de Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı başladı! Maçta ilk gol geldi -CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan maçta ilk yarı oynanıyor. Son 6 maçında 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa çıkışıını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Adana Demirspor ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.

Maç öncesinde Kasımpaşa 41 puanla 13. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor: Kasımpaşa 2-0 Adana Demirspor

GOL: 11' Doğucan, 45+1' Mulak

İKİ TAKIMIN 11'İ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradanovic, Tunay, Fall, Quanes, Muleka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli