Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Konyaspor - Gaziantep maçı başladı! Maçta ilk goldi...
Giriş Tarihi: 17.4.2022 13:25 Son Güncelleme: 17.4.2022 14:03

Süper Lig'de Konyaspor - Gaziantep maçı başladı! Maçta ilk goldi...

Süper Lig’de Konyaspor - Gaziantep maçı başladı! Maçta ilk goldi...

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımı olan ve ikincilik için mücadele eden Konyaspor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Son maçlarında düşüş yaşayan ve ligde ikincilik için mücadele eden Konyaspor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Maç öncesinde Konyaspor 58 puanla 3. sırada yer alırken, son maçında Trabzonspor iple 0-0 berabere kalan Gaziantep de 41 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor: Konyaspor 1 - 0 Gaziantep

GOL: 32' Çekici

İKİ TAKIMIN 11'İ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekiçi, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

Gaziantep: Günay, Kitsou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK (2B 3M).

Konyaspor ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (4G 3B), tek mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda deplasmanda aldı (Ocak 2021).

Konyaspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk lig maçından yeşil-beyazlılar 3-2 galip ayrılırken (Eylül 1998), daha sonraki beş karşılaşmadan toplam iki gol çıktı (Konyaspor 1G-1G Gaziantep FK) ve son üç maç 0-0 sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum"
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever hamilelik sürecini anlattı! ‘Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim’
İlkokul yolu
Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Konyaspor - Gaziantep maçı başladı! Maçta ilk goldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA