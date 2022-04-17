Süper Lig’de Konyaspor - Gaziantep maçı başladı! Maçta ilk goldi...

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Son maçlarında düşüş yaşayan ve ligde ikincilik için mücadele eden Konyaspor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Maç öncesinde Konyaspor 58 puanla 3. sırada yer alırken, son maçında Trabzonspor iple 0-0 berabere kalan Gaziantep de 41 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor: Konyaspor 1 - 0 Gaziantep

GOL: 32' Çekici

İKİ TAKIMIN 11'İ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekiçi, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

Gaziantep: Günay, Kitsou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK (2B 3M).

Konyaspor ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (4G 3B), tek mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda deplasmanda aldı (Ocak 2021).

Konyaspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk lig maçından yeşil-beyazlılar 3-2 galip ayrılırken (Eylül 1998), daha sonraki beş karşılaşmadan toplam iki gol çıktı (Konyaspor 1G-1G Gaziantep FK) ve son üç maç 0-0 sona erdi.