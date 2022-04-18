Beşiktaş’ta Güven Yalçın’a Bundesliga’dan iki talip!

Adı Trabzonspor ile de anılan Güven'in, yıllık ücret isteğinde Beşiktaş yönetimi ile arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu ve her geçen gün takımda kalma ihtimalinin azaldığı belirtildi. Öte yandan yeni sezonda 6 ya da 7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, Vida ve Rıdvan'ın ayrılma ihtimaline göre bu sayıyı artırabileceği ifade edildi.