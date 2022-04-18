Beşiktaş’ta Güven Yalçın’a Bundesliga’dan iki talip!

Siyah-beyazlılarda bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.
Adı Trabzonspor ile de anılan Güven'in, yıllık ücret isteğinde Beşiktaş yönetimi ile arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu ve her geçen gün takımda kalma ihtimalinin azaldığı belirtildi. Öte yandan yeni sezonda 6 ya da 7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, Vida ve Rıdvan'ın ayrılma ihtimaline göre bu sayıyı artırabileceği ifade edildi.
KADRO BOZULMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, Giresun maçında zorunlu Welinton değişikliği dışında kadroyu bozmadı. Kart cezalısı olan sambacının yerine savunmada Necip'i oynatan Fransız hoca, geriye kalan 10 oyuncusunu iki haftadır olduğu gibi sahaya sürdü.