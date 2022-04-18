Denswil hazır kıta

Trabzonspor'da bu sezon joker gibi görev yapan Stefano Denswil,yeni teklif bekliyor. Surinam asıllı Hollandalı stoper, daha önce menajeriyle yapılan ve olumlu geçen görüşmenin resmiyete dökülmesini bekliyor.Trabzonspor'da bulunmaktan mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Denswil'in şu anki şartlardan biraz daha iyi bir teklife imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.Herkesten sadece sonuca konsantre olmalarını isteyen bordo-mavililerin şampiyonluğun gelmesinin ardından transfer için harekete geçmesi bekleniyor.Başkanı Ahmet Ağaoğlu 1-1 biten Karagümrük maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile takıma destek vermek amacıyla Trabzon'da kalmıştı. Burada Avcı ile görüşen Ağaoğlu'nun, "Futbolun doğal akışında bu tür sonuçlar olabilir. Biz birlikte bugünlere geldik ve o kupayı da birlikte kaldıracağız" dediği öğrenildi. Başkan,da istedisadece lig şampiyonluğu değil, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da istiyor. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı yarın Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor, ligde de cumartesi günü Adana Demirspor ile oynanacak maçlar için farklı kadroları sahaya sürmeyi planlıyor. Kupada11'de görev vermeyi düşünen Avcı, savunmaya ise Ahmetcan Kaplan ve Puchacz'ı monte edecek.