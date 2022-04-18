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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Denswil hazır kıta

YUNUS EMRE SEL
Denswil hazır kıta

Avrupa’dan teklifler almasına rağmen kalmayı çok isteyen Trabzonspor’un 28 yaşındaki stoperi, daha önce yapılan sözlü anlaşmanın bir an önce resmiyete dökülmesini istiyor

Trabzonspor'da bu sezon joker gibi görev yapan Stefano Denswil, kiralık sözleşmesi sezon sonunda biteceği için yeni teklif bekliyor. Surinam asıllı Hollandalı stoper, daha önce menajeriyle yapılan ve olumlu geçen görüşmenin resmiyete dökülmesini bekliyor. 28 yaşındaki futbolcuya yurt dışından da teklifler olduğu biliniyor.

ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA TRANSFER
Trabzonspor'da bulunmaktan mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Denswil'in şu anki şartlardan biraz daha iyi bir teklife imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim ise lig yarışında son 5 haftaya girilirken transfer görüşmeleriyle futbolcuların kafasının karışmasını istemiyor. Herkesten sadece sonuca konsantre olmalarını isteyen bordo-mavililerin şampiyonluğun gelmesinin ardından transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

'BİRLİKTE BUGÜNLERE GELDİK'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 1-1 biten Karagümrük maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile takıma destek vermek amacıyla Trabzon'da kalmıştı. Burada Avcı ile görüşen Ağaoğlu'nun, "Futbolun doğal akışında bu tür sonuçlar olabilir. Biz birlikte bugünlere geldik ve o kupayı da birlikte kaldıracağız" dediği öğrenildi. Başkan, Avcı ve futbolculardan stres yapmamaları ve morallerini bozmamalarını da istedi

3 KUPA HEDEFİ İÇİN ROTASYON
Trabzonspor sadece lig şampiyonluğu değil, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da istiyor. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı yarın Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor, ligde de cumartesi günü Adana Demirspor ile oynanacak maçlar için farklı kadroları sahaya sürmeyi planlıyor. Kupada hücum hattında Koita ve Kouassi'ye, orta sahada Siopis'e 11'de görev vermeyi düşünen Avcı, savunmaya ise Ahmetcan Kaplan ve Puchacz'ı monte edecek.

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Denswil hazır kıta
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