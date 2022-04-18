Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oy pusulasındaki renkleri belli oldu
Giriş Tarihi: 18.4.2022 19:30

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oy pusulasındaki renkleri belli oldu

AA
Galatasaray’da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun oy pusulasındaki renkleri belli oldu

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belirlendi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renklerinin kura çekimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Eşref Hamamcıoğlu'nu temsilen Ahmet Bağlıca kura çekiminde hazır bulundu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre, seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Pençe-Kilit Operasyonunu hazmedemediler! PKK yandaşları Avrupa'da sokaklara döküldü
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Bu video ortalığı ayağa kaldırır! "Zelenskiy sarhoş mu?" iddiaları sosyal medyayı salladı
Define avcılarına bakanlık tüyosu! Tek tek yanıtladı
Kinder felaketi bitmiyor! Acılı anne oğlunun yaşadıklarını anlattı: Tuvalete bile gidemedi, bez bağlamak zorunda kaldım
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oy pusulasındaki renkleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA