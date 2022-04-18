Galatasaray’da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun oy pusulasındaki renkleri belli oldu

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renklerinin kura çekimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Eşref Hamamcıoğlu'nu temsilen Ahmet Bağlıca kura çekiminde hazır bulundu.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu arasında renk seçimine gidildi.
Gerçekleştirilen kura çekimine göre, seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.