Gerard Pique İspanya’yı karıştırdı! Süper Kupa için komisyon aldığı ortaya çıktı

İspanyol gazetesi El Confidencial, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak Pique ile RFEF Başkanı Luis Rubiales arasındaki bazı telefon görüşmesi kayıtlarını ve belgeleri yayımladı.

Pique'nin sahibi olduğu Kosmos adlı spor organizasyon şirketinin, 2019'da RFEF ile Suudi Arabistan arasında yapılan ve 2020'de başlayıp 2025'e kadar geçerli olan Süper Kupa maçlarının bu ülkede oynanması anlaşmasından toplam 24 milyon avro komisyon aldığı iddia edildi.