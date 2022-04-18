Kadroyu ezberletti

Tam 9 futbolcu, 9 veya daha fazla lig maçında ilk 11’de görev yaptı. Sakat ve cezalılar dışında 11 fazla değişmedi. Kartal’ın vazgeçilmezleri Osayi ve Kim oldu
25 FARKLI OYUNCU GÖREV YAPTI
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan teknik direktör İsmail Kartal, kadro istikrarını yakalayarak başarıya koştu. Tecrübeli teknik adam, 13 maçlık döneminde 25 farklı oyuncuyu 11'de oynatsa da tam 9 oyuncu, 9 veya daha fazla kez lig maçına 11'de çıktı. Bu değişikliklerdesakatlık ve cezalar enönemli etken olurken, ideal 11'le fazla oynanmadı. Kartal döneminde Bright Osayi-Samuel öne çıktı. İngiliz oyuncu,13 lig maçınıntamamına 11'debaşladı. Onu Kim Min-Jae,Serdar Aziz,Crespo,Zajc, SerdarDursun,Rossi, Altayve İrfan Can takip etti.
ARDA 11 ÇIKMADI AMA HEP OYNADI
Kartal'ın bu 9 oyuncu dışındaki vazgeçilmezleri ise Ferdi,Szalai ve MertHakan oldu. Sakatlıklar yaşayan bu oyuncular, 13 maçlık dönemde ilk 11 sayıları düşükolsa da sondönemde düzenliolarak oynamayabaşladı. Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.
GÜNÜN SORUSU Tribünler 'İsmail Kartal' diye inliyor. Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi?
ALI GÜLTİKEN
Kalan 5 maç önem taşıyor Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun enbüyük gücü, istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zaman Dimyat'a pirincegiderken eldeki bulgurdançok oldu. Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi. Şu anda camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'la devam etmek doğru olur. Ama bir şeyin altını çizelim, bu istikrar kalan 5 maçtada devam ettiği takdirdeete kemiğe bürünür. Farklı sonuçlar doğal olarak beraberinde yine tartışmaları getirir.
BÜLENT TİMURLENK
Ağzı ile kuş tutsa yaranamıyor
GEÇEN sezon bittiğinde Fenerbahçe taraftarı arasında Emre Belözoğluile yolların ayrılmasını isteyenvar mıydı? Sanmıyorum… Ancak Ali Koç, onu 'Tecrübesiz' diye gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleritıklım tıklım doldurupİsmail Kartal'ın emeğineolan saygısını ve sevgisini gösterdi. Ancak Pelkas sakatlandığında Szalai'yi alıp, Arda Güler'i oyunasokmadığı için bile'Kalmasın' diyenler var. Buna 'Ağzı ile kuş tutsa yaranamıyor' denir. Başkan Ali Koç benim tahminim sene sonunda teşekkür edip, Kartal ile yolları ayıracak ve yabancı hoca ile çalışacak. Mevcut ekonomik ortamda Kartal'ın yerine gelecek teknik adamı sadece kariyeriyle değil transfer talepleriyle de zorlu bir yolculuk bekliyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kartal kararı artık Löw'e bağlı Başkan Ali Koç için son derece zor bir süreç başlıyor… Fenerbahçetaraftarının takımınagösterdiği beklenenin üstündekiilgi tabii ki soru işareti... İsmail Kartal göreve geldiği zaman takımın gidişatı çok kötüydü. Taraftar bilhassa Slavia Pragmaçlarında stada gelmediğigibi gelenler de aleyhte tezahüratyapmıştı. Şu aşamada Ali Koç'un çok dikkatli karar vermesi gerek. İsmail Kartal, taraftardan güvenoyu aldı ancak gelecek sezon çok hazır bir Trabzonspor olacak. Beşiktaş ve Galatasaray da şu anki durumlarından daha güçlü bir seviyeye gelecektir. Şu aşamada yorumum bir tek Löw gelirse İsmailKartal'la kaynaştırılır.Löw gelmezseKartal'la yola devamedilecektir.