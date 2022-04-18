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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Kadroyu ezberletti

VOLKAN DEMİR
Kadroyu ezberletti

Tam 9 futbolcu, 9 veya daha fazla lig maçında ilk 11’de görev yaptı. Sakat ve cezalılar dışında 11 fazla değişmedi. Kartal’ın vazgeçilmezleri Osayi ve Kim oldu

25 FARKLI OYUNCU GÖREV YAPTI
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan teknik direktör İsmail Kartal, kadro istikrarını yakalayarak başarıya koştu. Tecrübeli teknik adam, 13 maçlık döneminde 25 farklı oyuncuyu 11'de oynatsa da tam 9 oyuncu, 9 veya daha fazla kez lig maçına 11'de çıktı. Bu değişikliklerde sakatlık ve cezalar en önemli etken olurken, ideal 11'le fazla oynanmadı. Kartal döneminde Bright Osayi-Samuel öne çıktı. İngiliz oyuncu, 13 lig maçının tamamına 11'de başladı. Onu Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Serdar Dursun, Rossi, Altay ve İrfan Can takip etti.

ARDA 11 ÇIKMADI AMA HEP OYNADI
Kartal'ın bu 9 oyuncu dışındaki vazgeçilmezleri ise Ferdi, Szalai ve Mert Hakan oldu. Sakatlıklar yaşayan bu oyuncular, 13 maçlık dönemde ilk 11 sayıları düşük olsa da son dönemde düzenli olarak oynamaya başladı. Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.

GÜNÜN SORUSU
Tribünler 'İsmail Kartal' diye inliyor. Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi?

ALI GÜLTİKEN
Kalan 5 maç önem taşıyor
Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun en büyük gücü, istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zaman Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan çok oldu. Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi. Şu anda camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'la devam etmek doğru olur. Ama bir şeyin altını çizelim, bu istikrar kalan 5 maçta da devam ettiği takdirde ete kemiğe bürünür. Farklı sonuçlar doğal olarak beraberinde yine tartışmaları getirir.

BÜLENT TİMURLENK
Ağzı ile kuş tutsa yaranamıyor
GEÇEN sezon bittiğinde Fenerbahçe taraftarı arasında Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasını isteyen var mıydı? Sanmıyorum… Ancak Ali Koç, onu 'Tecrübesiz' diye gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurup İsmail Kartal'ın emeğine olan saygısını ve sevgisini gösterdi. Ancak Pelkas sakatlandığında Szalai'yi alıp, Arda Güler'i oyuna sokmadığı için bile 'Kalmasın' diyenler var. Buna 'Ağzı ile kuş tutsa yaranamıyor' denir. Başkan Ali Koç benim tahminim sene sonunda teşekkür edip, Kartal ile yolları ayıracak ve yabancı hoca ile çalışacak. Mevcut ekonomik ortamda Kartal'ın yerine gelecek teknik adamı sadece kariyeriyle değil transfer talepleriyle de zorlu bir yolculuk bekliyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Kartal kararı artık Löw'e bağlı
Başkan Ali Koç için son derece zor bir süreç başlıyor… Fenerbahçe taraftarının takımına gösterdiği beklenenin üstündeki ilgi tabii ki soru işareti... İsmail Kartal göreve geldiği zaman takımın gidişatı çok kötüydü. Taraftar bilhassa Slavia Prag maçlarında stada gelmediği gibi gelenler de aleyhte tezahürat yapmıştı. Şu aşamada Ali Koç'un çok dikkatli karar vermesi gerek. İsmail Kartal, taraftardan güvenoyu aldı ancak gelecek sezon çok hazır bir Trabzonspor olacak. Beşiktaş ve Galatasaray da şu anki durumlarından daha güçlü bir seviyeye gelecektir. Şu aşamada yorumum bir tek Löw gelirse İsmail Kartal'la kaynaştırılır. Löw gelmezse Kartal'la yola devam edilecektir.

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