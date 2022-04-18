Kadroyu ezberletti

enerbahçe'de geleceği merak konusu olan teknik direktör İsmail Kartal, kadro istikrarını yakalayarak başarıya koştu. Tecrübeli teknik adam, 13 maçlık döneminde 25 farklı oyuncuyu 11'de oynatsa da tam 9 oyuncu, 9 veya daha fazla kez lig maçına 11'de çıktı.ideal 11'le fazla oynanmadı. Kartal döneminde Bright Osayi-Samuel öne çıktı.Onutakip etti.Kartal'ın bu 9 oyuncu dışındaki vazgeçilmezleri iseoldu. Sakatlıklar yaşayan bu oyuncular, 13 maçlık dönemdeKartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.Kalan 5 maç önem taşıyorKoç bu sese kulak vermek zorunda kalır.Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zamanHep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi. Şu anda camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'la devam etmek doğru olur. Ama bir şeyin altını çizelim,Farklı sonuçlar doğal olarak beraberinde yine tartışmaları getirir.Ağzı ile kuş tutsa yaranamıyorGEÇEN sezon bittiğinde Fenerbahçe taraftarı arasındaSanmıyorum… Ancak Ali Koç, onu 'Tecrübesiz' diye gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarlarAncak Pelkas sakatlandığındaBuna 'Ağzı ile kuş tutsa yaranamıyor' denir. Başkan Ali Koç benim tahminim sene sonunda teşekkür edip, Kartal ile yolları ayıracak ve yabancı hoca ile çalışacak. Mevcut ekonomik ortamda Kartal'ın yerine gelecek teknik adamı sadece kariyeriyle değil transfer talepleriyle de zorlu bir yolculuk bekliyor.Kartal kararı artık Löw'e bağlıAli Koç için son derece zor bir süreç başlıyor…İsmail Kartal göreve geldiği zaman takımın gidişatı çok kötüydü. Taraftar bilhassaŞu aşamada Ali Koç'un çok dikkatli karar vermesi gerek. İsmail Kartal, taraftardan güvenoyu aldı ancak gelecek sezon çok hazır bir Trabzonspor olacak. Beşiktaş ve Galatasaray da şu anki durumlarından daha güçlü bir seviyeye gelecektir. Şu aşamada yorumum