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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Kasımpaşa’dan Demir yumruk!

TURGUT DOĞAN
Kasımpaşa’dan Demir yumruk!

Konuk ekipte Balotelli’nin kırmızı kartla atıldığı karşılaşmada Paşa’yı galibiyete Doğucan, Muleka (2) ve Umut’un golleri taşıdı

Son haftalarda yakaladığı çıkışla düşme hattıyla arasını açan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek şov yaptı. İstanbul'da oynanan maçta 10 kişi kalan rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen lacivert-beyazlıların gollerini Doğucan Haspolat, Jackson Muleka (2) ve Umut Bozok (pen.) kaydetti. Ev sahibinde Hadergjonaj bir penaltı atışından yararlanamadı.

Balotelli Trabzon maçında yok
ADANA Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin bileğine bastığı için atılan İtalyan yıldız, gelecek hafta Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

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Kasımpaşa’dan Demir yumruk!
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