Kasımpaşa’dan Demir yumruk!

Konuk ekipte Balotelli’nin kırmızı kartla atıldığı karşılaşmada Paşa’yı galibiyete Doğucan, Muleka (2) ve Umut’un golleri taşıdı
Son haftalarda yakaladığı çıkışla düşme hattıyla arasını açan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek şov yaptı. İstanbul'da oynananmaçta 10 kişi kalan rakibikarşısında rahat bir oyunsergileyen lacivert-beyazlılarıngollerini DoğucanHaspolat, Jackson Muleka(2) ve Umut Bozok (pen.)kaydetti. Ev sahibinde Hadergjonaj bir penaltı atışından yararlanamadı.
Balotelli Trabzon maçında yok
ADANA Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin bileğine bastığı için atılan İtalyan yıldız, gelecek hafta Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.