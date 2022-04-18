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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Konyaspor pes etmiyor

Konyaspor pes etmiyor

Lig ikinciliği için Fenerbahçe ile yarışan yeşil-beyazlılar dün evinde Gaziantep FK’yı dört golle geçti

İttifak Holding Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı üstün bir oyunla 4-1 yendi. Yeşil-beyazlıların gollerini Endri, Hassan, Hadziahmetovic ve Michalak kaydetti. 39'da Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan konuk ekibin tek sayısı Muhammet'ten geldi. Konya puanını 61 yaparak, ikinci Fenerbahçe (62) ile puan farkını 1'de tuttu ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürdü.

İLHAN PALUT: Reaksiyon verdik
İTTIFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden ve ciddiyetinden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası oyuncularımın verdiği reaksiyondan mutluyum. Tabii ki negatif yönlerimiz de vardı, 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 de gol yedik" dedi.

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Konyaspor pes etmiyor
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