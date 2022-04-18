Konyaspor pes etmiyor

ttifak Holding Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı üstün bir oyunla 4-1 yendi. Yeşil-beyazlıların gollerinikaydetti. 39'da Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan konuk ekibinKonya puanını 61 yaparak, ikinci Fenerbahçe (62) ile puan farkını 1'de tuttu ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürdü.Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden ve ciddiyetinden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı,Tabii ki negatif yönlerimiz de vardı, 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 de gol yedik" dedi.