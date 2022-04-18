Konyaspor pes etmiyor

İttifak Holding Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı üstün bir oyunla 4-1 yendi. Yeşil-beyazlıların gollerini Endri, Hassan, Hadziahmetovic veMichalak kaydetti. 39'da Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan konuk ekibin tek sayısı Muhammet'ten geldi. Konya puanını 61 yaparak, ikinci Fenerbahçe (62) ile puan farkını 1'de tuttu ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürdü.
İLHAN PALUT: Reaksiyon verdik
İTTIFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden ve ciddiyetinden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çaykur Rizespor mağlubiyetisonrası oyuncularımınverdiği reaksiyondan mutluyum. Tabii ki negatif yönlerimiz de vardı, 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 de gol yedik" dedi.