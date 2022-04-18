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Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:35

Sahayı rakibine dar etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sahayı rakibine dar etti

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi takımlarından Adana 01 Kadın FK., konuk ettiği Akdeniz Demirspor’ gole boğdu. Sahadan 10-0 galip ayrılan futbolcuların sevinçleri görülmeye değerdi.

Maçtan sonra futbolcuları kutlayan Adana 01 Kadın FK Başkan Yardımcısı Solmaz Kayalı Durak, "Hedefimiz bu yolun sonunda gurubumuzda ilk 2 sırayı alıp guruptan çıkarak 2.lige yükselecek 8 takımın belirleneceği Play-Off'a kalıp daha sonra 2.lige yükselip Adana'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Ayrıca Başkan Yardımcısı Solmaz Kayalı Durak, Adana ekonomisine yön veren önemli firmaların tarlada çalışan ailelerin kızlarının futbol ile hayata tutunmaları için maddi manevi destek vermelerinin çok anlamlı olacağını ifade etti.

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Sahayı rakibine dar etti
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