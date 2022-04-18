Sahayı rakibine dar etti

Maçtan sonra futbolcuları kutlayan Adana 01 Kadın FK Başkan Yardımcısı Solmaz Kayalı Durak, "Hedefimiz bu yolun sonunda gurubumuzda ilk 2 sırayı alıp guruptan çıkarak 2.lige yükselecek 8 takımın belirleneceği Play-Off'a kalıp daha sonra 2.lige yükselip Adana'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Ayrıca Başkan Yardımcısı Solmaz Kayalı Durak, Adana ekonomisine yön veren önemli firmaların tarlada çalışan ailelerin kızlarının futbol ile hayata tutunmaları için maddi manevi destek vermelerinin çok anlamlı olacağını ifade etti.