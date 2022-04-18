Sistem farklı sıkıntı aynı

Rakibine İstanbul'da 4-0 yenilen Kartal, rövanşta da iki puanı çimlere gömdüİsmael ile ilk iki maçında sahaya farklı bir oyun koyan Beşiktaş, bu kez istediklerini uygulayamadı.Giresunspor'un takım savunmasını kanat organizasyonlarıyla aşmaya çalışan Beşiktaş, kenar ortalarında başarılı olamazken ceza sahasına organize giriş yapmakta da güçlük çekti.Perez'in savunmada dikkat çeken performansıyla Batshuayi etkisiz kaldı. Beşiktaş sürekli olarak dış şuta yöneldi.Rakibinin iki katından fazla pas yapan Beşiktaş açık kovalasa da başarılı olamadı. Giresunspor, 20 top çalma, 12 pas arası ve 29 uzaklaştırmayla oynadığı maçta rakibine defansif olarak güçlü duruş sergiledi. İki takımın da savunmacılarının iyi bir gece geçirdiği ancak hücum oyuncularının zayıf kaldığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları elde edemedi. Dış sahada 17 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 8 deplasman mücadelesinden beraberlikle ayrılan Kartal, 6 kez mağlup oldu ve 34 puan kaybetti.Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, verilen 3 dakikalık uzatmaya tepki gösterdi. 20 yaşındaki oyuncu, "Hakem saha içindekiOyun bir kez durdu sonra. Bize gelince 3 dakika uzuyor. Başka maçlarda 7-10 dakika uzatma ilavesi oluyor. Daha dikkat edilmeli bunlara" dedi.Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında 11 şut denemesinde bulunup 4 isabet sağladı. Siyah-beyazlı ekip, 4. kez en çok rakip kaleyi yokladığı ilk 45'i çıkarırken dün akşamki şut denemelerinin 9'u ceza sahası dışından geldi. Kartal, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü sergiledi ve bu yarıyı 2 isabetsiz şutla kapattı. Giresunspor ise mücadeleyi 9'da 3 isabetle tamamladı.Beşiktaş, Vodafone Park'ta 4-1 mağlup ettiği Aytemiz Alanyaspor karşısında yüzde 33.3 topa sahip olma oranıyla oynamıştı. Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçında ise yüzde 69.1'lik topla oynama oranı yakaladı. Ancak Kartal'ın meşin yuvarlağa hakim olması, galibiyet için yetmedi.