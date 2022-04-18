Son dakika: Aslan evinde galibiyet istiyor! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında 11’ler belli oldu

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. RANDEVUDA

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.