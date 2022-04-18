Son dakika: Aslan evinde galibiyet istiyor! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında 11’ler belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
GALATASARAY: Muslera; Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Pulgar; Babel, Kerem, Halil.
YENİ MALATYASPOR: Abdulsaamed, Kenan, Awuku, Campi, Karim Hafez, Donsah, Azubuike, Buğra, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Tetteh
FEGHOULİ YOK!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.
GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. RANDEVUDA
İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.