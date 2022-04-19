Arda-İsak bir arada

Sarı-lacivertliler bugün Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını dostluk maçında ağırlayacak. Geliri savaş mağduru çocuklara bırakılacak mücadele Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'debaşlayacak ve tv8'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rotasyon ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak. Geleceğeyatırım olarak transfer edilen 15 yaşındaki İsak Vural,ilk kez bu maçta A takım kadrosunda yer alacak. Sarı-lacivertli taraftarlar İsak ile Arda Güler'i ilk kez aynı anda izleyebilecek. 15 yaşındaki İsak, U19Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.