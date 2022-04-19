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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Arda-İsak bir arada

Arda-İsak bir arada

Geliri savaş mağdurları için kullanılacak maçta Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak F.Bahçe sahaya gençleriyle çıkacak

Sarı-lacivertliler bugün Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını dostluk maçında ağırlayacak. Geliri savaş mağduru çocuklara bırakılacak mücadele Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak ve tv8'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rotasyon ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak. Geleceğe yatırım olarak transfer edilen 15 yaşındaki İsak Vural, ilk kez bu maçta A takım kadrosunda yer alacak. Sarı-lacivertli taraftarlar İsak ile Arda Güler'i ilk kez aynı anda izleyebilecek. 15 yaşındaki İsak, U19 Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.

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Arda-İsak bir arada
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