Arda-İsak bir arada

Sarı-lacivertliler bugün Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını dostluk maçında ağırlayacak. Geliri savaş mağduru çocuklara bırakılacak mücadeleFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rotasyon ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak.Sarı-lacivertli taraftarlar İsak ile Arda Güler'i ilk kez aynı anda izleyebilecek.