Dış kulvardan Osayi geliyor

Fenerbahçe’nin performansı arttıkça oyuncularının da yıldızı parlıyor. Avrupa takımlarının scoutları Kadıköy yollarını aşındırmaya başladı. İngiliz futbolcu Osayi, Premier Lig’in yakın takibinde
Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. İngiliz futbolcununson Göztepe maçında da PremierLig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafındanizlendiği öğrenildi.
KARTAL DÖNEMİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öneçıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasınarağmen Fenerbahçe'ye henüzoyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi. Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir. Pereira dönemindekanat beke dönüştürülen oyuncu, İsmailKartal döneminde çoğunlukla sağbekte kullanıldı. İngiliz kanat oyuncusu, 13 maçlık İsmail Kartal döneminde,ligdeki maçların tamamında 11 oynayantek isim olma özelliği taşıyor.
SAĞ BEK OLABİLİRİM
Osayi, sağ bekte oynaması ile ilgili olarak, "Benim için de değişik bir tecrübe. Bu mevki üzerine çalışırsam gelecekte devam edeceğim görevim olabilir" yorumunu yapmıştı.
SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR
Bu sezon 40 resmi maçta 3130 dakika Fenerbahçe forması giyen Osayi, 2 gol-5 asistle takıma katkı verdi. 1 gol-3 asist 28 kez oynadığı Süper Lig'de, 1 gol-1 asist Türkiye Kupası'nda, 1 asist de Konferans Ligi'nde geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30
Haziran 2025'te bitecek.