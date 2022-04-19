Dış kulvardan Osayi geliyor

Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı.Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu.24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı.Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir.İngiliz kanat oyuncusu, 13 maçlık İsmailOsayi, sağ bekte oynaması ile ilgili olarak, "Benim için de değişik bir tecrübe. Bu mevki üzerine çalışırsam gelecekte devam edeceğim görevim olabilir" yorumunu yapmıştı.Bu sezon 40 resmi maçta 3130 dakika Fenerbahçe forması giyen Osayi, 2 gol-5 asistle takıma katkı verdi. 1 gol-3 asist 28 kez oynadığı Süper Lig'de, 1 gol-1 asist Türkiye Kupası'nda, 1 asist de Konferans Ligi'nde geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30Haziran 2025'te bitecek.