Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FT Antalyaspor'da defans Naldo'ya emanet!
Giriş Tarihi: 19.4.2022 15:55 Son Güncelleme: 19.4.2022 15:55

FT Antalyaspor'da defans Naldo'ya emanet!

İHA
FT Antalyaspor’da defans Naldo’ya emanet!

Spor Toto Süper Lig'de çıkışını sürdüren Antalyaspor'un sigortası Naldo oldu. Brezilyalı savunmacısı Naldo, kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle takımına katkı sağlıyor.

FT Antalyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Naldo, kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle takımına katkı sağlıyor.


25 Eylül 2020 tarihinde İspanya'nın Espanyol takımından Antalyaspor'a imza atan Brezilyalı savunmacı Naldo, takımının istikrar abidesi oldu. 2 sezondur kırmızı-beyazlı takımın savunmasının sigortası olan 34 yaşındaki futbolcu kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı kafa golleri ile de öne çıktı.

Bu sezon Naldo, geride kalan 33 haftanın 32'sinde kadroda yer alırken 26 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 5 maçta sonradan oyuna giren Naldo, bir maçı cezası nedeniyle kaçırırken, herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Özellikle takımımın son 11 maçlık yenilmezlik serisinde önemli bir pay sahibi olan Naldo, ağları ise 3 kez havalandırdı. Naldo, Kasımpaşa'ya, Giresunspor'a ve Hatayspor'a kafayla birer gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Bakan Bilgin bayram ikramiyesi için tarih verdi! Emekli bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi?
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
SON DAKİKA: Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor! Bir tek orada zorunlu olacak! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı...
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı
SON DAKİKA | 8 parçaya ayırıp yol kenarına atmıştı! Vahşi cinayette flaş gelişme...
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki Kur'an provokasyonuna sert tepki: Arasam bana bir saat hikaye anlatacak
Yıldız Tilbe ile dalga geçen Şahan Gökbakar’a sosyal medyada tepki yağdı! Konu ciddi makarayı bırak Şahan
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
ARKADAŞINA GÖNDER
FT Antalyaspor'da defans Naldo'ya emanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA