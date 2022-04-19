İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, Manchester City'nin Haaland ile haftalık 500 bin Sterlin ile anlaştığı ve beş yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Manchester City, 21 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalaması durumunda ona Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olma fırsatı sunacak.