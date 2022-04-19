Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın bu yaz farklı bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Norveçli yıldızın yeni sezonda forma giymesi beklenen takımlar arasında Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain öne çıkıyor.
İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, Manchester City'nin Haaland ile haftalık 500 bin Sterlin ile anlaştığı ve beş yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Manchester City, 21 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalaması durumunda ona Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olma fırsatı sunacak.
Ayrıca haberde, Erling Haaland'ın sözleşmesinde bulunan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin 30 Nisan'da sona ereceği ve İngiliz devininde önümüzdeki günlerde Borussia Dortmund tarafıyla da anlaşma yoluna gideceği yazıldı. Erling Haaland, son üç sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'ta 85 maça çıktı.
HAFTALIK 500 BİN STERLİN
Daily Mail gazetesi, Erling Haaland - Manchester City haberlerini bir adım ileriye taşıyarak menajerler seviyesinde imzaların atıldığını öne sürdü. Bu iddiaya göre; 21 yaşındaki futbolcu, haftalık 500 bin Sterlin kazanacak. Bu rakamın resmileşmesi durumunda Erling Haaland, yıllık 24 milyon Sterlin ile Premier Lig'in en fazla kazanan oyuncularından biri olacak.
BABASI DA MANCHESTER CITY'DE OYNAMIŞTI
Erlin Haaland'ın kendisi gibi futbolcu olan babası Alf Inge Haaland, 2000 yılında Leeds United'dan Manchester City'e Transfer olmuştu. Manchester United maçında Roy Kean'in yaptığı faul sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle kariyerine ara vermiş ancak daha sonra eski günlerine geri dönememişti.