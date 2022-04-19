Premier Lig scoutları Osayi Samuel’e göz dikti!

SAĞ BEK OLABİLİRİM

Osayi, sağ bekte oynaması ile ilgili olarak, "Benim için de değişik bir tecrübe. Bu mevki üzerine çalışırsam gelecekte devam edeceğim görevim olabilir" yorumunu yapmıştı.





SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Bu sezon 40 resmi maçta 3130 dakika Fenerbahçe forması giyen Osayi, 2 gol-5 asistle takıma katkı verdi. 1 gol-3 asist 28 kez oynadığı Süper Lig'de, 1 gol-1 asist Türkiye Kupası'nda, 1 asist de Konferans Ligi'nde geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.