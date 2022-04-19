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Giriş Tarihi: 19.4.2022 11:51 Son Güncelleme: 19.4.2022 12:21

Premier Lig scoutları Osayi Samuel'e göz dikti!

Premier Lig scoutları Osayi Samuel’e göz dikti!

Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de moraller yerinde. İkincilik için mücadele veren Fenerbahçe'de bireysel olarak bazı oyuncular öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini toplayan Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talipler var.

Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. İngiliz futbolcunun son Göztepe maçında da Premier Lig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi.

KARTAL DÖNEMİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi. Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir.

Pereira döneminde kanat beke dönüştürülen oyuncu, İsmail Kartal döneminde çoğunlukla sağ bekte kullanıldı. İngiliz kanat oyuncusu, 13 maçlık İsmail Kartal döneminde, ligdeki maçların tamamında 11 oynayan tek isim olma özelliği taşıyor.

SAĞ BEK OLABİLİRİM

Osayi, sağ bekte oynaması ile ilgili olarak, "Benim için de değişik bir tecrübe. Bu mevki üzerine çalışırsam gelecekte devam edeceğim görevim olabilir" yorumunu yapmıştı.



SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Bu sezon 40 resmi maçta 3130 dakika Fenerbahçe forması giyen Osayi, 2 gol-5 asistle takıma katkı verdi. 1 gol-3 asist 28 kez oynadığı Süper Lig'de, 1 gol-1 asist Türkiye Kupası'nda, 1 asist de Konferans Ligi'nde geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.

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Premier Lig scoutları Osayi Samuel'e göz dikti!
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