Gerçekten vicdanım rahat

sürdüğü kadro nedeniyle çok eleştirilen ve bu durum içindiyen Domenec Torrent, ilk 45 dakika çok kötü olduklarını itiraf etti. Kerem Aktürkoğlu ile maç sonu diyaloğunu da anlatan Katalan teknik adam, "Her maçta Kerem inanılmaz kendine yük bindirir. Nasıl hissettiğini sordum. 'Sakin ol, iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim.yorumunu yaptı. Torrent, kongrenin hatırlatılmasıyla ilgili ise "Kim başkan seçilirse tebrik ederim. Bulunduğumuz durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa, istediğini yapmak onların hakkı.ifadesini kullandı.TAKIMIN en hareketli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktığında hocası ile tartışma yaşamadığını söyledi. Genç oyuncu, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bu sene beklediğimin üstünde sorumluluk aldığımı düşünüyorum. Hoca, ayağımı sordu,dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam.."Kerem, oyundan çıktıktan sonra saha içinde arkadaşı ile yaptığı tartışmayı anlatırken Torrent oyuncusunu sakinleştirdi.