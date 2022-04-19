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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Gerçekten vicdanım rahat

Gerçekten vicdanım rahat

Torrent’ten kongre mesajı: Kim başkan seçilirse tebrik ederim. Hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa istediklerini yapabilirler. Gerçekten vicdanım rahat, her gün 12 saat çalışıyorum

Sahaya sürdüğü kadro nedeniyle çok eleştirilen ve bu durum için "Kalırsam gençler seneye oynayacak" diyen Domenec Torrent, ilk 45 dakika çok kötü olduklarını itiraf etti. Kerem Aktürkoğlu ile maç sonu diyaloğunu da anlatan Katalan teknik adam, "Her maçta Kerem inanılmaz kendine yük bindirir. Nasıl hissettiğini sordum. 'Sakin ol, iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim. Oyuncular arasında saha içinde bir şeyler olabilir. Bunlar futbolun parçası... Ama Las Vegas'ta olduğu gibi saha içinde olan sahada kalır" yorumunu yaptı. Torrent, kongrenin hatırlatılmasıyla ilgili ise "Kim başkan seçilirse tebrik ederim. Bulunduğumuz durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa, istediğini yapmak onların hakkı. Her gün tesiste 12 saat çalışırım, gerçekten vicdanım rahat" ifadesini kullandı.

'BÜYÜKLERIME TERBİYESİZLİK YAPMAM'
TAKIMIN en hareketli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktığında hocası ile tartışma yaşamadığını söyledi. Genç oyuncu, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bu sene beklediğimin üstünde sorumluluk aldığımı düşünüyorum. Hoca, ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazımdı' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim."

TORRENT SAKİNLEŞTİRDİ
Kerem, oyundan çıktıktan sonra saha içinde arkadaşı ile yaptığı tartışmayı anlatırken Torrent oyuncusunu sakinleştirdi.

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