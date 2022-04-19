Torrent’ten kongre mesajı: Kim başkan seçilirse tebrik ederim. Hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa istediklerini yapabilirler. Gerçekten vicdanım rahat, her gün 12 saat çalışıyorum
Sahaya sürdüğü kadro nedeniyle çok eleştirilen ve bu durum için "Kalırsam gençler seneyeoynayacak" diyen Domenec Torrent, ilk 45 dakika çok kötü olduklarını itiraf etti. Kerem Aktürkoğlu ile maç sonu diyaloğunu da anlatan Katalan teknik adam, "Her maçta Kerem inanılmaz kendine yük bindirir. Nasıl hissettiğini sordum. 'Sakin ol, iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim. Oyunculararasında saha içinde bir şeylerolabilir. Bunlar futbolun parçası...Ama Las Vegas'ta olduğugibi saha içinde olan sahada kalır" yorumunu yaptı. Torrent, kongrenin hatırlatılmasıyla ilgili ise "Kim başkan seçilirse tebrik ederim. Bulunduğumuz durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa, istediğini yapmak onların hakkı. Her gün tesiste 12 saat çalışırım, gerçektenvicdanım rahat" ifadesini kullandı.
'BÜYÜKLERIME TERBİYESİZLİK YAPMAM'
TAKIMIN en hareketli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktığında hocası ile tartışma yaşamadığını söyledi. Genç oyuncu, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bu sene beklediğimin üstünde sorumluluk aldığımı düşünüyorum. Hoca, ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyondaşut çekmem lazımdı' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiyealdım. Yanlış anlaşıldıysamözür dilerim."
TORRENT SAKİNLEŞTİRDİ
Kerem, oyundan çıktıktan sonra saha içinde arkadaşı ile yaptığı tartışmayı anlatırken Torrent oyuncusunu sakinleştirdi.