Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına kupa için avantaj peşinde! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2022 19:36 Son Güncelleme: 19.4.2022 19:43

Son dakika: Fırtına kupa için avantaj peşinde! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Fırtına kupa için avantaj peşinde! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almıyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

HEDEF ÇİFTE KUPA!

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor. Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

YARI FİNALİN DİĞER AYAĞI

Yarı finaldeki diğer mücadelede ise 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

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Son dakika: Fırtına kupa için avantaj peşinde! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
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