Son dakika: Fırtına kupa için avantaj peşinde! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.
Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.
YARI FİNALİN DİĞER AYAĞI
Yarı finaldeki diğer mücadelede ise 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.