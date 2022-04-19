Son dakika: Fırtına kupa için avantaj peşinde! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

HEDEF ÇİFTE KUPA!

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor. Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.