Son dakika: Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı!

SON DAKİKA! 30 Nisan'daki seçim iptal! Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı | Video

Bilindiği üzere Burak Elmas yönetimini yapılan kongrede mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmemişti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçime gideceği açıklanmış ve Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk resmi olarak adaylıklarını açıklamıştı.