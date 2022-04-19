Takımda görev almaya hazırım

Fenerbahçe'ye şampiyonlukyaşatan son teknikdirektör konumundakiErsun Yanal, Tivibu Spor'dadikkat çeken açıklamalar yaptı.Tecrübeli çalıştırıcı, AykutKocaman'ın bıraktığı kadro ileşampiyon olduğu yorumlarınayanıt verirken, "Haksızlıkyapmayalım. İlla ki AykutKocaman'ın 2013-14 kadrosundaemeği vardır ama o takımlaben çalıştım. Tarihi farkla şampiyonolduk. Ben de aynı kadroyubıraktım ama başarılı olamadılar"ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE'DE ÇALIŞMAK ONURDUR
Yanal'ın diğer öne çıkanlarışöyle: "Ben profesyonel birteknik direktörüm. Fenerbahçe'deolmak, çalışmak her teknikdirektör için hedeftir. Bu bironurdur. Bana ihtiyaç olduğundaher koşulda Fenerbahçe için'Tamam' derim. Fenerbahçelileriçin sonuçtan ziyade oynadıklarıoyundaki coşku ve keyif dahaönemlidir. Sahadaki tavrınızlabu üstünlüğü kurabilirsiniz."