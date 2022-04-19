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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Takımda görev almaya hazırım

Takımda görev almaya hazırım

Ersun Yanal, Aykut Kocaman’ın kadrosuyla şampiyon olduğu yorumlarına yanıt verdi. F.Bahçe’de görev almaya da her zaman hazır olduğunu söyledi

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatan son teknik direktör konumundaki Ersun Yanal, Tivibu Spor'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Aykut Kocaman'ın bıraktığı kadro ile şampiyon olduğu yorumlarına yanıt verirken, "Haksızlık yapmayalım. İlla ki Aykut Kocaman'ın 2013-14 kadrosunda emeği vardır ama o takımla ben çalıştım. Tarihi farkla şampiyon olduk. Ben de aynı kadroyu bıraktım ama başarılı olamadılar" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DE ÇALIŞMAK ONURDUR
Yanal'ın diğer öne çıkanları şöyle: "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için 'Tamam' derim. Fenerbahçeliler için sonuçtan ziyade oynadıkları oyundaki coşku ve keyif daha önemlidir. Sahadaki tavrınızla bu üstünlüğü kurabilirsiniz."

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Takımda görev almaya hazırım
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